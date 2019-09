LAURA PAUSINI REGALA IPHONE SU INSTAGRAM! - NELL’ULTIMO POST DELLA CANTANTE (PER MANCANZA DI PROVE) È APPARSO UNO DEI CLASSICI ANNUNCI-TRUFFA SUI MELAFONINI GRATIS. OVVIAMENTE SI TRATTA DI UNA CAMPAGNA DI PHISHING DELL’ACCOUNT CHE HA 2,8 MILIONI DI FOLLOWER, COME HA PRECISATO LO STAFF SU TWITTER. SE SI CLICCA SUL LINK POSTATO…

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Oh mamma, mi avevano hackerato il profilo IG! Ma vi giuro che canto ancora e non vendo telefoni! ? <br><br>¡Coño, habían hackeado mi perfil IG! ¡Pero juro que todavía canto y no vendo teléfonos! ?<br><br>Nossa, invadiram meu perfil IG! Mas juro que ainda canto e não vendo telefones! ? <a href="https://t.co/l60lFQQew8">pic.twitter.com/l60lFQQew8</a></p>— Laura Pausini (@LauraPausini) <a href="https://twitter.com/LauraPausini/status/1176472590631747584?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Rosita Rijtano per www.repubblica.it

laura pausini

No, Laura Pausini non sta regalando duemila iPhone XS, come sembra suggerire il suo ultimo post pubblicato su Instagram circa un'ora fa. A fare chiarezza è lo staff che, con un tempestivo tweet cinguettato dal profilo Twitter ufficiale della cantante, ha informato i fan di una compromissione ai danni dell'account Instagram su cui sono già al lavoro: "Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile", comunicano.

laura pausini regala iphone su instagram 1

LAURA PAUSINI CHI

La violazione è avvenuta questa mattina, quando sulla bacheca di Pausini è stata postata un foto in cui si legge: "Sto regalando 2000 x iPhone XS gratuito e molto altro sul mio Instagram STORIA GIUSTA ORA. Richiedili prima che spariscano tutti". L'offerta, nonché l'italiano sgrammaticato, sollevano molte perplessità. Ancora più perplessi lasciano le Storie, nonché gli ultimi contenuti in evidenza sul profilo della cantante in cui si millanta la donazione di iPhone XS, MacBook Pro, Apple Watch e persino delle macchine Tesla. Provando a partecipare, si viene dirottati su un sito (https://dudemobile.net/) che chiede di installare alcune app per attivare l'offerta. Peccato che https://dudemobile.net/ sia stato segnalato da molti utenti come un dominio truffaldino.

laura pausini piangente

laura pausini regala iphone su instagram

Il cinguettio di Laura Pausini toglie ogni dubbio: è tutto falso, il profilo Instagram è stato compromesso. Si tratta insomma di un'ennesima campagna di phishing diretta a condurre i fan della Pausini - 2,8 milioni su Instagram - a seguire dei link malevoli che permettono di danneggiare l'utente in diversi modi. Possono, ad esempio, installare dei malware sul dispositivo della vittima, indurli a fornire i numeri delle carte di credito ed estremi per l'accesso ai servizi digitali, o attivare dei servizi a pagamento di cui è difficile liberarsi. Truffe che da anni circolano online e oggi trovano nei social network un megafono perfetto.

laura pausini regala iphone su instagram 2 laura pausini con la fica al vento 4

Nelle scorse settimane, per esempio, la compagnia di cybersicurezza internazionale Group-IB ha messo in guardia i consumatori italiani da una campagna di phishing diffusa tramite Facebook e WhatsApp: contenuti pubblicati dalla nostra cerchia di contatti sembrano sponsorizzare buoni Conad, Alitalia e Carrefour, ma il link postato dirotta a un sito fraudolento che mima quello ufficiale dell'azienda, con l'obiettivo di sottrarci i dati e abbonarci a un servizio a pagamento. Una truffa simile ha avuto per protagonista delle pagine di Repubblica taroccate che pubblicizzano iPhone XS Max a prezzi stracciati, o parlano di un "clamoroso investimento di Jovanotti che ha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche". Nulla di vero, ovviamente.

laura pausini 4 laura pausini 3

Non è, quindi, una novità che personaggi popolari e social vengano usati per far girare queste truffe. Ma spingersi a compromettere un account Instagram, in questo caso quello della malcapitata Laura Pausini, rappresenta una nuova frontiera.

LAURA PAUSINI CHI laura pausini sanremo2016 laura pausini 5 laura pausini laura pausini con la fica al vento 3 selfie laura pausini selfie laura pausini video messaggio laura pausini amiche in arena photo andrea arriga LAURA PAUSINI CHI