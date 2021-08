12 ago 2021 18:52

È DI LAURA ZILIANI IL CORPO RITROVATO DOMENICA IN VAL CAMONICA - L’UFFICIALITÀ È ARRIVATA CON L’AUTOPSIA: SUL CADAVERE NON CI SONO SEGNI DI VIOLENZA, MA UNA CISTE SOTTO IL PIEDE DESTRO È BASTATA PER RICONOSCERE L’EX VIGILESSA DI 55 ANNI SPARITA NEL NULLA DA UN PAESINO IN PROVINCIA DI BRESCIA - LA PROCURA NON HA MAI CREDUTO A UN ALLONTANAMENTO E HA INDAGATO PER OMICIDIO DUE DELLE TRE FIGLIE DELLA DONNA, E IL FIDANZATO DELLA PRIMOGENITA…