LAVATE LE MANI, FATE IL BIDET - IL CORONAVIRUS RESISTE ANCHE SULLE SUPERFICI CONGELATE: L’ENNESIMA CONFERMA ARRIVA DALLA CINA DOVE TRACCE DEL VIRUS SONO STATE SCOPERTE SU UN IMBALLAGGIO DI PESCE CONGELATO DI UN PRODUTTORE INDONESIANO - IL “CHINA CENTER FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL”: “IL VIRUS UTILIZZA PRODOTTI REFRIGERATI COME VETTORI, IL CHE CONSENTIREBBE LA SUA DIFFUSIONE DI LUNGA DISTANZA…”

Da "www.ilmattino.it"

coronavirus surgelati 6

Il coronavirus resiste anche sulle superfici congelate: un'altra conferma, dopo quelle dei mesi scorsi, arriva proprio dalla Cina, primo focolaio di Covid al mondo. Secondo quanto scrive la testata Global Times infatti, tracce del virus Sars-CoV-2 sono state scoperte a Qingdao su un imballaggio di pesce congelato di un produttore indonesiano, il Pt. Putri Indah: la dogana cinese ha annunciato che le importazioni da questo fornitore saranno sospese per una settimana, fino a venerdì prossimo.

Questa scoperta, secondo il China Center for Disease Prevention and Control, potrebbe significare che «il coronavirus utilizza prodotti refrigerati come vettori», il che consentirebbe la sua diffusione «transfrontaliera e di lunga distanza».

coronavirus surgelati 2

Non è la prima volta che succede: i prodotti surgelati già nelle scorse settimane sono stati messi sotto la luce dei riflettori, per via della sicurezza alimentare. Era già accaduto ad una confezione di ali di pollo a Longgang, Shenzhen, e a gamberetti congelati dell'Ecuador in diverse province. Recentemente sono aumentati i controlli sulla tracciabilità per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso i cibi surgelati importati dall'estero.

coronavirus surgelati 3 coronavirus surgelati 4 coronavirus surgelati 5 coronavirus surgelati 1