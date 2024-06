LAVORARE IN ITALIA È DIVENTATO PERICOLOSO – ESPLOSIONE IN UNA FABBRICA DI BOLZANO: OTTO OPERAI SONO RIMASTI FERITI, CINQUE SONO MOLTO GRAVI – L’INCIDENTE SI È VERIFICATO NEL REPARTO PRODUTTIVO DELLO STABILIMENTO SIDERURGICO DI “ALUMINIUM”: IL ROGO È STATO SPENTO IN POCO TEMPO, MA LA DINAMICA NON È ANCORA CHIARA…

BOLZANO, ESPLOSIONE IN UNA FABBRICA: 8 FERITI DI CUI CINQUE GRAVI

Da www.tgcom24.mediaset.it

ESPLOSIONE ALLA FABBRICA ALUMINUM A BOLZANO

È di otto feriti, di cui cinque gravi, il bilancio a Bolzano di un'esplosione avvenuta dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium, in zona industriale.

Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza si sono messi in volo di notte per portare i feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati ricoverati a Verona, uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano.

Nella fabbrica si produce alluminio dal 1936. Aluminium ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo.

ESPLOSIONE A BOLZANO: INCIDENTE NEL REPARTO PRODUTTIVO

(ANSA) - L'incidente si è verificato alle ore 0.30 nel reparto produttivo dello stabilimento siderurgico di Aluminium in via Toni Ebner in zona industriale a Bolzano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e quelli volontari di Bolzano e Aslago-Oltrisarco, come anche numerose ambulanze della Croce bianca e Croce rossa e personale della Questura.

Il rogo, che era divampato dopo l'esplosione, è stato spento in poco tempo e l'intervento ora è concluso. L'esatta dinamica non è ancora chiara e potrà probabilmente essere chiarita solo nel corso dell'inchiesta avviata dalla Procura di Bolzano. I forni, si apprende, sono piuttosto recenti. Un contributo determinate per ricostruire l'accaduto dovrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.