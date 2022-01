LAVORARE MENO, LAVORARE MEGLIO - LA SETTIMANA LAVORATIVA DI 4 GIORNI E' UNA BELLA NOTIZIA DA PUBBLICARE PER I GIORNALI E UN GRANDE SPOT PER LE AZIENDE, MA FATICA A PRENDERE PIEDE NELLA REALTA' - A GENNAIO, NEGLI STATI UNITI LE OFFERTE DI LAVORO CHE RIGUARDAVANO SETTIMANE CORTE ERANO SOLO 1.700 PER OGNI MILIONE - EPPURE, ANCHE A CAUSA DELLA PANDEMIA, SEMBRAVA PROPRIO IL MOMENTO GIUSTO PER CAMBIARE...

La settimana lavorativa di quattro giorni non è affatto vicina a diventare la norma, nonostante una raffica di annunci aziendali, copertura mediatica e intenso interesse da parte delle api operaie di tutto il mondo.

Perché è importante: con la pandemia che getta nel caos le dinamiche lavoro-famiglia e un mercato del lavoro che favorisce i lavoratori, c'è richiesta di questo.

Guidare le notizie: nel tentativo di attirare i migliori talenti, la startup tecnologica Bolt e la giapponese Panasonic hanno recentemente annunciato che faranno settimane di quattro giorni.

Questa primavera, 35 aziende negli Stati Uniti e in Canada, tra cui Kickstarter, alcune organizzazioni no profit e persino un produttore di camper, testeranno settimane più brevi con l'aiuto di 4 Day Week Global, un'organizzazione no profit fondata in Nuova Zelanda nel 2018. Stanno sperimentando un programma simile nel Regno Unito.

Sì, ma: ogni volta che un'azienda lo fa, riceve molta attenzione, ma, nel complesso, l'ago non si muove.

A gennaio, c'erano solo 1.700 annunci di lavoro che pubblicizzavano settimane lavorative di quattro giorni per ogni milione elencato su Indeed.com. «Non ci sono molti clienti che cercano di farlo», dice ad Axios Bill Schaninger, senior partner di McKinsey.

Il quadro generale: tagliare la settimana lavorativa potrebbe essere una soluzione ai crescenti rapporti di burnout tra i professionisti.

«È il mercato dei lavoratori», afferma il rappresentante Mark Takano (D-Calif.), che ha introdotto un disegno di legge per ridurre la settimana lavorativa standard a 32 ore. «Questo è il momento giusto per proporre questa idea».

Come funziona: l'idea è di lavorare meno ore, per la stessa somma di denaro, senza perdere produttività, rendendo tutti più felici (come in Islanda!)

Il lavoro a distanza lo rende possibile. Mentre socializzare in ufficio ha dei vantaggi e potrebbe essere divertente, siamo realisti: le sessioni di yoga su Zoom e gli happy hour sono zoppi.

Le aziende che riescono a farlo affermano che la chiave è un minor numero di riunioni e più lavoro asincrono, il che significa meno e-mail e messaggi Slack e più orari di lavoro condivisi su Trello e Airtable.

Quello che stanno dicendo: le poche aziende che lo hanno fatto parlano dei vantaggi, in parte per attrarre lavoratori in un ambiente fortemente competitivo.

Una settimana di quattro giorni è più umana, ha affermato il vicepresidente di Kickstarter John Leland. «Pensiamo che sia meglio per i dipendenti. Gli restituisce il tempo», dice Leland ad Axios.

Galyn Bernard, co-CEO di Primary, un rivenditore di abbigliamento per bambini che ha iniziato a dare ai dipendenti il venerdì libero durante la pandemia, afferma che l'azienda funziona meglio in questo modo.

Le persone stanno riducendo i tempi delle riunioni e stanno facendo di più, secondo Jennifer Christie, chief people officer di Bolt, che offre ai dipendenti il venerdì libero.

Da notare: altre aziende offrono semplicemente più giorni liberi. Twitter sta offrendo un "giorno di riposo" ogni mese.

La conclusione: fino all'inizio del 20° secolo, la settimana lavorativa di cinque giorni sembrava impossibile, quindi mai dire mai. Tuttavia, il lavoro ha preso il sopravvento sulla vita dei colletti bianchi sette giorni su sette: potrebbe non essere possibile ridurlo davvero a quattro.

«È un cambiamento di mentalità», ha detto Christie sul programma di quattro giorni. Ha parlato con Axios un venerdì, riconoscendo che a volte il lavoro arriva.