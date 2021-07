14 lug 2021 13:22

LAVORATORI IN CENTRIFUGA - WHIRLPOOL AVVIA LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER I LAVORATORI DELLO STABILIMENTO DI NAPOLI! L’ANNUNCIO È STATO FATTO DALLA MULTINAZIONALE DURANTE UN INCONTRO VIRTUALE CONVOCATO DAL MISE. EPPURE L’AZIENDA NON È IN CRISI: HA CHIUSO IL 2020 CON 1 MILIARDO DI PROFITTI E HA INVESTITO 2 MILIARDI IN BUY BACK E NON PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI…