Smart working, l’azienda risparmia 10 mila euro a posto

Estratto dell’articolo di Marco Patucchi per “la Repubblica”

C’è un numero che da solo racconta il cuore della rivoluzione smart working, esplosa improvvisamente davanti all’emergenza della pandemia, e diventata nel giro di pochi mesi dogma per molti imprenditori e lavoratori. Diecimila. Sono fino a 10 mila gli euro che può risparmiare ogni anno un’azienda, per ogni dipendente in smart working.

Anzi, più precisamente, per ogni dipendente in telelavoro, perché lo smart working nella sua accezione genuina è fatto di turnazioni tra casa e ufficio, mentre opera da remoto chi in azienda non ci va mai durante la settimana. Ecco, quei 10 mila euro spiegano perché un’emergenza si è trasformata in un’opportunità (in primis per le aziende), concentrando in pochi mesi un’evoluzione (o, da certi punti di vista, un’involuzione) che sarebbe durata decenni. (…)

Perché il lavoro "ibrido" crea problemi alle aziende

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Milioni di persone lavorano da casa da marzo e i capi potrebbero parlare di un passaggio permanente al lavoro "ibrido", dove alcuni membri del personale stanno a casa mentre altri vanno in ufficio e la maggior parte fa un po' di entrambe le cose.

Ma il lavoro di supervisione di tutto ciò di cui ha bisogno una forza lavoro lontana, da sedie decenti a modi più intelligenti per rimanere in contatto, è tipicamente svolto dagli stessi dirigenti che erano lì prima della pandemia - al di là del loro lavoro diurno. Una manciata di aziende, per lo più gruppi tecnologici, hanno creato un ruolo di capo a distanza.

La maggior parte non lo ha fatto, il che sottolinea una verità inquietante su Covid-19: può aver sconvolto il mondo del lavoro, ma le strutture di base del mondo del lavoro si sono a malapena mosse. – scrive il FT. Questo potrebbe essere più importante.

Come ha scoperto la settimana scorsa JPMorgan Chase, quando ha dovuto mandare a casa alcuni lavoratori dopo che uno di loro è risultato positivo, è difficile far tornare le persone in ufficio. Ma anche stare a casa ha dei problemi. Molti leader stanno naturalmente guardando il lavoro degli ibridi. Come se la caveranno?

Orribilmente, secondo Sid Sijbrandij, un capo tecnico olandese di 41 anni, diventato una specie di celebrità del lavoro a distanza durante la pandemia.

"Penso che la maggior parte delle aziende non ce la faranno", mi ha detto la scorsa settimana da San Francisco, dove gestisce GitLab, un'azienda di sviluppo software con una politica di lavoro - da qualsiasi parte - che è estrema anche per la Silicon Valley.

Nata nel 2011 e sostenuta da Goldman Sachs, GitLab ha più di 1.300 dipendenti in 67 paesi. Lavorano tutti a distanza, così come il signor Sijbrandij, amministratore delegato e co-fondatore del gruppo.

Pensa che le aziende avranno difficoltà a lavorare con il lavoro ibrido perché il lavoro a distanza da solo richiede sforzi e pratiche che ammette essere "non naturali".

GitLab, per esempio, fa di tutto per replicare le chat e le riunioni informali che si svolgono normalmente in un ufficio. Il personale è sollecitato a dedicare qualche ora alla settimana alle chiamate sociali: "chiacchierate col caffè" con qualsiasi altro dipendente, o "chiacchierate col succo di frutta", dove possono portare i loro familiari nella chiamata.

Ci sono anche delle regole sulle riunioni. Quelle di mezz'ora dovrebbero durare solo 25 minuti e quelle di un'ora dovrebbero terminare a 50 minuti, in modo che le persone possano chiaccherare.

Ci sono altre regole su come comunicare. Zoom serve per chiamare. Slack è per chiacchierare, e così via. "Siamo prescrittivi su ciò che le persone dovrebbero usare", dice il signor Sijbrandij. "Noi non siamo 'Usa quello che vuoi'".

Tutto è esposto in un enorme manuale online che la gente dovrebbe consultare. Si può fare un quiz per testare la propria comprensione di tutto questo.

Il punto di tutto questo è che è difficile far funzionare il lavoro a distanza e il signor Sijbrandij pensa che cercare di farlo oltre a gestire i lavoratori in ufficio sia un problema.

"Penso che sarà un'esperienza non molto soddisfacente sia per le persone a distanza che per le persone in ufficio, ma penso che sarà peggio per le persone a distanza".

Un motivo importante: la maggior parte dei leader tornerà in ufficio. Con il tempo, non importa quanto insistono nel sostenere le persone a casa, tutti sapranno che per fare carriera bisogna stare in ufficio.

Alcuni dati lo confermano. Uno studio sul lavoro a distanza in un'agenzia di viaggi cinese ha mostrato che il personale a casa è più produttivo e più felice, ma che è meno probabile che venga promosso.

Il signor Sijbrandij pensa che qualsiasi capo che porta il lavoro ibrido dovrebbe rimanere a casa, perché i lavoratori a distanza saranno i più svantaggiati. Non sarà così per ogni azienda, ma ha senso per molte. Così come uno dei suoi migliori consigli per qualsiasi capo nella posizione poco invidiabile di cercare di capire cosa fare dopo: stare molto attenti a passare a un modello ibrido. Una volta fatto, è una strada a senso unico.

Alcune persone si trasferiranno. Se li rivuoi indietro, buona fortuna. Per alcune aziende, potrebbe essere meglio far tornare tutti in ufficio. In ogni caso, è una decisione importante che non va presa alla leggera.

