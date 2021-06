IL LAVORO SMOBILITA L’UOMO - UN OPERAIO È MORTO IN UN CANTIERE IN PROVINCIA DI BERGAMO - LA VITTIMA È UN 59ENNE: È STATO TRAVOLTO MENTRE LAVORAVA ALLA “PLASTIC LEFFE”, A CAUSA DI UN GRAVISSIMO TRAUMA DA SCHIACCHIAMENTO…

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Un uomo è morto, questa mattina, in un cantiere a Leffe, in provincia di Bergamo. La vittima è un 59enne, B.B. che intorno alle 7.45 è stato travolto mentre lavorava alla 'Plastic Leffe', in via Pezzoli D'Albertoni. L'operaio ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento, e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini. (ANSA).

