9 dic 2022 18:03

LAVROV A BAGNOMARIA – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO HA RACCONTATO DI AVER AVUTO UN'ESPERIENZA “TRAUMATICA” AL VERTICE OSCE IN SVEZIA, DUE ANNI FA, QUANDO PER LA PRIMA VOLTA È ENTRATO IN UN BAGNO UNISEX – “ERANO WC IN COMUNE, PER UOMINI E DONNE. NON CI POTEVO CREDERE. NON AVETE IDEA DI QUANTO SIA DISUMANO QUESTO...” (CERTO, PARLARE DI DISUMANITA’ PER I BAGNI MISTI, DOPO I MASSACRI COMPIUTI DAI RUSSI IN UCRAINA...) – VIDEO