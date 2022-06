“L'ABORTO PUÒ ESSERE DAVVERO CONSIDERATO UN DIRITTO NATURALE, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ATTO LEGISLATIVO CHE LO SANZIONI?” – I DUBBI AMLETICI DI LUCETTA SCARAFFIA: “PUÒ DAVVERO ESSERE CONSIDERATO UN DIRITTO NATURALE LA FACOLTÀ DI SOPPRIMERE LA POSSIBILITÀ DI VITA DI UN ALTRO ESSERE UMANO? E QUINDI, DI CONSEGUENZA, ABBIAMO FATTO BENE A FONDARE LE BATTAGLIE FEMMINISTE SU QUESTO STRAORDINARIO DIRITTO? VICEVERSA COMBATTERE PER LA SEMPLICE DEPENALIZZAZIONE DELL'ABORTO È UNA BATTAGLIA GIUSTA E SACROSANTA…”

lucetta scaraffia

Lucetta Scaraffia per “la Stampa”

Meglio chiarire subito: sono convinta che la decisione della Corte Suprema americana di negare all'aborto lo status di diritto inalienabile costituzionalmente garantito rappresenti di fatto una grave ferita alla libertà delle donne statunitensi, che molto probabilmente i repubblicani pagheranno caro nelle elezioni locali. E parimenti sono convinta che l'entusiasmo con il quale la Chiesa cattolica ha accolto questa decisione le costerà un ulteriore allontanamento delle donne. Ma c'è un punto sul quale vorrei riflettere.

Una domanda che anche noi femministe dobbiamo avere il coraggio di farci: l'aborto può essere davvero considerato un diritto naturale, indipendentemente da ogni atto legislativo che lo sanzioni (perché è proprio ciò e solo ciò che la Corte americana ha negato)?

STATI UNITI - PROTESTE PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI ABORTO

Può davvero essere considerato un diritto naturale la facoltà di sopprimere la possibilità di vita di un altro essere umano? E quindi, di conseguenza, abbiamo fatto bene a fondare le battaglie femministe su questo straordinario diritto?

Viceversa combattere per la semplice depenalizzazione dell'aborto è una battaglia giusta e sacrosanta, fondativa del movimento femminista, così come la battaglia che ha portato a riconoscere lo stupro come reato contro la persona e non contro la morale. È da entrambe queste battaglie, infatti, che deriva il rispetto per il corpo femminile e per il diritto della donna di disporne liberamente.

proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 4

Diritto imprescindibile per fondare la libertà delle donne e il rispetto nei loro confronti. Invece l'aborto, formulato come un vero e proprio diritto naturale, di fatto coinvolge un'altra persona, cioè il padre del nascituro, e in un certo senso anche il possibile nascituro. E quindi, come si capisce, risulta oggettivamente alquanto problematico considerarlo un vero e proprio diritto naturale, trattandosi tra l'altro di una decisione che coinvolge altri interessati ma privi in alcun modo della possibilità di interferire. Mi chiedo quindi se non sarebbe allora stato meglio impostare fin dall'inizio la battaglia sul tema dell'aborto chiedendo la sua pura e semplice depenalizzazione.

proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 2

Questo mi sembra il vero problema che pone la sentenza della Corte Suprema americana. La sua decisione, sicuramente oltremodo deprecabile per i suoi effetti, mette però il dito su una contraddizione effettivamente esistente alla base dell'ideologia femminista. Affermare il diritto all'aborto come un diritto naturale inalienabile delle donne infatti significa inevitabilmente negare qualunque diritto a chiunque altro a qualsiasi titolo sia interessato all'eventuale nascita di un essere umano. Limitarsi alla depenalizzazione dell'aborto significa invece consegnare la terribile decisione alla coscienza di chi la compie, e accettare quindi che questa scelta dolorosa venga pagata, nel corpo e nella psiche, dalla donna che la compie. -

proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 5 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 3