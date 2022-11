“E' UN DEBOLE” - DONALD TRUMP ATTACCA IL SUO EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, WILLIAM BARR: “NON SA NULLA SULLA BUFALA DEI DOCUMENTI E, COME AVVOCATO ED EX SEGRETARIO DELLA GIUSTIZIA, NON DOVREBBE PARLARE” - IL PROCESSO CIVILE ALL’EX PRESIDENTE E AI SUOI FIGLI PER FRODE FISCALE INIZIERÀ IL 2 OTTOBRE 2023, 13 MESI PRIMA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI PER LA CASA BIANCA: AVREBBERO GONFIATO IL VALORE DEGLI ASSET DELLA SOCIETÀ DI FAMIGLIA PER SPUNTARE CONDIZIONI FINANZIARIE PIÙ FAVOREVOLI DALLE BANCHE - LA MOGLIE DI JACK SMITH, IL NEO PROCURATORE SPECIALE NOMINATO DAL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA PER SOVRINTENDERE ALLE INDAGINI SU TRUMP, NEL 2020 HA LAVORATO AD UN DOCUMENTARIO SULL'EX FIRST LADY MICHELLE OBAMA…

USA: TRUMP CONTRO EX MINISTRO BARR, 'DEBOLE,DOVREBBE STAR ZITTO'

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Donald Trump attacca il suo ex ministro della Giustizia, William Barr. "E' un debole. Non sa nulla sulla bufala dei documenti e, come avvocato ed ex segretario della Giustizia, non dovrebbe parlare. E' una disgrazia per il partito repubblicano e per il paese", afferma l'ex presidente Usa riferendosi alle recenti dichiarazioni di Barr, secondo il quale il Dipartimento di Giustizia americano ha probabilmente le "basi per accusarlo" sui documenti sequestrati a Mar-a-Lago.

USA: TRUMP A PROCESSO PER FRODE FISCALE NELL'OTTOBRE 2023

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Il processo civile a Donald Trump e ai suoi figli per frode fiscale inizierà il 2 ottobre 2023, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca. Il processo prende le mosse dall'accusa avanzata dalla procuratrice di New York Letitia James, secondo la quale l'ex presidente e i suoi tre figli hanno deliberatamente gonfiato il valore degli asset della società di famiglia per spuntare condizioni finanziarie più favorevoli dalle banche. James chiede a Trump e ai figli 250 milioni di dollari in danni a nome dello stato, oltre al divieto di dirigere società.

CORTE SUPREMA,TRUMP DEVE CONSEGNARE DICHIARAZIONI REDDITI

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Schiaffo per Donald Trump da parte della Corte Suprema che ha negato la richiesta dell'ex presidente di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi alla Comissione della Camera che le chiede da anni. Lo riporta il Washington Post sottolineando che si è trattata di una decisione unanime dei saggi.

La decisione della Corte Suprema dà il via libera al Dipartimento del Tesoro di consegnare il prima possibile sei anni di documenti fiscali di Trump e di alcune delle sue società all'House Ways and Means Committee. Il tycoon ha accusato i democratici della Commissione di aver lanciato una caccia alle streghe per ostacolarlo. Il tempo non è dalla parte dei democratici che guidano il Committee. La richiesta dei documenti scadrà quasi sicuramente a gennaio, quando i repubblicani prenderanno il controllo della Camera, ottenuto alla elezioni di midterm.

USA:GRAHAM DEPONE IN INDAGINE GEORGIA SU PRESSIONI TRUMP SU VOTO

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha testimoniato per oltre due ore davanti al gran giuri' dell'inchiesta in Georgia sulle pressioni di Donald Trump per ribaltare l'esito del voto presidenziale nel Peach State. Lo riferiscono i media Usa. Graham, uno stretto alleato del tycoon, aveva tentato di opporsi alla deposizione con una raffica di appelli. Lo stesso Graham aveva fatto delle telefonate ai dirigenti elettorali della Georgia dopo le accuse di brogli da parte di Trump.

'MOGLIE PROCURATORE SPECIALE TRUMP LAVORÒ CON MICHELLE OBAMA'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Jack Smith, il neo procuratore speciale nominato dal dipartimento di Giustizia per sovrintendere alle indagini federali su Donald Trump, è sposato con una produttrice cinematografica che nel 2020 ha lavorato ad un documentario sull'ex first lady Michelle Obama (Becoming, ispirato al tour di presentazione dell'omonimo libro della moglie di Barack Obama) e ha fatto un paio di donazioni (da 1000 dollari) alla campagna di Joe Biden nello stesso anno. Lo scrive Neewseek, le cui rivelazioni sono destinate probabilmente a sollevare i sospetti dello stesso Trump, anche se Smith è registrato come indipendente.

