10 feb 2024 17:20

“L'EDUCAZIONE SESSUALE OBBLIGATORIA? COSI’ LA SCUOLA DIVENTA UN CAMPO DI RIEDUCAZIONE MAOISTA” – LE PAROLE PRONUNCIATE DAGLI PSICOLOGI LUCA SAMMICHELI E MARCO INGHILLERI, DURANTE UN INCONTRO SU ZOOM CON GLI STUDENTI DI PADOVA, FANNO IMBESTIALIRE LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE, CHE HANNO DENUNCIATO IL FATTO – TRA LE ESPRESSIONI INCRIMINATE: “SI PARLA DI QUOTE ROSA, COME SE IL FEMMINILE FOSSE UNA SPECIE DI PANDA DA PROTEGGERE CON IL WWF” E "BISOGNA PARLARE DI VIOLENZA IN GENERALE, E NON DI GENERE, PERCHÉ ANCHE LE RAGAZZINE SI PICCHIANO TRA DI LORO" . VIDEO