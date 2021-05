30 mag 2021 09:54

“C'È QUALCOSA DI PIÙ RIDICOLO CHE NEGARE L' ESISTENZA DEL COVID?” – CI VOLEVA IL VIRUS PER FAR RIVALUTARE A MICHELE SERRA IL CONFORMISMO - "C'È UNA SPAVENTOSA MANCANZA DI UMILTÀ, NEI NEGAZIONISTI. PER IL TERRORE DI ESSERE "COME GLI ALTRI" ACCETTEREBBERO QUALUNQUE PANZANA, PURCHÉ "CONTROCORRENTE", PURCHÉ LI FACCIA SENTIRE SCALTRI IN MEZZO A UN MARE DI SCIOCCHI. PARLARE CON LORO FA RIVALUTARE IL…"