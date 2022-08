“L'UCRAINA SI BATTERÀ FINO ALLA FINE CONTRO L'AGGRESSORE RUSSO E NON FARÀ ALCUNA CONCESSIONE O COMPROMESSO CON IL NEMICO” – NEL GIORNO DELLA FESTA DELL’INDIPENDENZA DELL’UCRAINA, ZELENSKY ANNUNCIA LO SCONTRO A OLTRANZA CON MOSCA: “NON CI IMPORTA CHE ESERCITO ABBIATE, CI INTERESSA SOLO DELLA NOSTRA TERRA. COMBATTEREMO PER ESSA. ABBIAMO TENUTO DURO PER SEI MESI. E OGNI NUOVO GIORNO È UNA RAGIONE IN PIÙ PER NON ARRENDERSI”

ZELENSKY, CI BATTEREMO FINO ALLA FINE, NESSUN COMPROMESSO

ANSA-AFP) L'Ucraina "si batterà fino alla fine" contro l'aggressore russo e "non farà alcuna concessione o compromesso con il nemico": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso in video per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che segna anche esattamente sei mesi dall'inizio dell'invasione.. "Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per essa fino alla fine", ha detto Zelensky.

Il leader ucraino ha continuato dicendo: "Abbiamo tenuto duro per sei mesi. E' stata dura, ma abbiamo stretto i pugni e stiamo combattendo per il nostro destino. "Ogni nuovo giorno è una ragione in più per non arrendersi. Dopo un viaggio così lungo non abbiamo il diritto di non arrivare fino in fondo", ha aggiunto Zelensky. Quanto alla Russia, "non cercheremo di arrivare a un'intesa con i terroristi", in quanto "per noi l'Ucraina è l'intera Ucraina: tutte le 25 regioni, senza alcuna concessione o compromesso", ha detto Zelensky.

ZELENSKY, ' NESSUN OCCUPANTE È AL SICURO SULLA NOSTRA TERRA'

(ANSA) - "Nessun occupante si sente al sicuro sulla nostra terra. Tutti i collaborazionisti sanno di non avere futuro. E tutti noi non lo crediamo soltanto: vediamo che il nostro stato ha una prospettiva". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio serale. " Sono grato a tutti coloro che difendono i veri valori. Sono grato a tutti coloro che aiutano l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che, dal 24 febbraio, hanno scelto la strada della lotta per ciò che rende la vita reale: per la libertà, per l'indipendenza", ha detto ancora Zelensky.