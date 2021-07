21 lug 2021 17:13

“E' VERO CHE IL 2 AGOSTO 1980 ANDAMMO IN FERIE, MA PARTIMMO DOPO PRANZO DA RIMINI PERCHÉ PAOLO ARRIVO’ TARDI…" - L'EX MOGLIE SMONTA L'ALIBI DI PAOLO BELLINI (AVANGUARDIA NAZIONALE), ACCUSATO DI AVER PRESO PARTE ALLA STRAGE DI BOLOGNA, RICONOSCENDOLO IN UN FILMATO GIRATO IN STAZIONE - LA TESTIMONIANZA IN AULA PROTETTA DA UN PARAVENTO PER NON ESSERE RICONOSCIUTA DALL’EX. LA DONNA, A CUI È STATO CHIESTO PERCHÉ ALL’EPOCA DEI FATTI MENTÌ PER DIFENDERE L’ALLORA MARITO, HA DETTO CHE…