"ABBIAMO BISOGNO DI ARMI, NON DI SOSTEGNO NEI NEGOZIATI" – VOLODYMYR ZELENSKY, AL VERTICE DELLA COMUNITÀ POLITICA EUROPEA, TORNA A INCALZARE I LEADER DELL'EUROPA:

ZELENSKY, PUTIN NON CAMBIA, SERVONO ARMI, NON SOSTEGNO A NEGOZIATI

Volodymyr Zelensky – vertice Comunità politica europea a Budapest

(ANSA) - Il presidente Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso al vertice della Comunità politica europea a Budapest, ha invitato i partner a fornire all'Ucraina più armi e a non spingere per i negoziati con la Russia. "Noi ci difendiamo non dalle parole russe, ma dagli attacchi russi. Pertanto, abbiamo bisogno di un numero sufficiente di armi, non di sostegno nei negoziati", ha affermato aggiungendo che "gli abbracci con Putin non aiuteranno".

ZELENSKY, 'CONCESSIONI A PUTIN SAREBBERO SUICIDIO PER L'EUROPA'

(ANSA) - "Dal vertice di luglio della Comunità politica europea in Gran Bretagna si è parlato molto della necessità di cedere a Putin, ritirarsi, fare alcune concessioni. E alcuni dei presenti hanno fortemente sostenuto che l'Ucraina faccia 'concessioni' a Putin. Questo è inaccettabile per l'Ucraina e un suicidio per tutta l'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al vertice della Comunità politica europea.

vertice Comunità politica europea a Budapest

"Dal nostro ultimo incontro in questo formato, c'è stata una significativa escalation della guerra russa. Ed è stata proprio la Russia a causare questa escalation. La Corea del Nord sta essenzialmente conducendo una guerra in Europa. I soldati nordcoreani stanno cercando di uccidere il nostro popolo sul suolo europeo", ha sottolineato Zelensky.

ZELENSKY, APERTI A IDEE PER PACE GIUSTA MA DECIDIAMO NOI

(ANSA) - "L'Ucraina è stata la prima a proporre di modificare la nostra strategia comune per raggiungere - e il più presto possibile - una pace giusta. E lasciatemi sottolineare: questa guerra si svolge sul suolo ucraino. L'Ucraina è grata per tutto il sostegno dei nostri partner, siamo aperti a qualsiasi idea costruttiva per raggiungere una pace giusta per il nostro Paese. Ma è l'Ucraina che deve decidere cosa dovrebbe e non dovrebbe essere all'ordine del giorno per porre fine a questa guerra".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al vertice della Comunità politica europea sul sito della presidenza ucraina.

ZELENSKY, NESSUNO PUÒ PREVEDERE CHE COSA FARÀ TRUMP

vertice Comunità politica europea a Budapest

(ANSA) - "Ieri ho parlato con il presidente Trump, come molti di voi. È stata una conversazione positiva e produttiva" ma "nessuno può ancora sapere quali saranno le sue azioni concrete". Lo ha affermato il presidente ucraino Voldymyr Zelensky nel suo discorso al vertice della Comunità politica europea a Budapest, come riporta Rbc Ukraine. "Ma speriamo - ha aggiunto - che l'America diventi più forte. Questo è il tipo di America di cui l'Europa ha bisogno. E l'America ha bisogno di un'Europa forte. Questo è un legame tra alleati che deve essere valorizzata e che non può essere perso".

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY CHARLES MICHEL