La moglie di Massimo Bochicchio, Arianna Iacomelli, rimane sotto inchiesta con l’accusa di riciclaggio per due bonifici dal valore complessivo di 590 mila euro disposti dal marito. Anche la vendita di opere d’arte è un filone investigativo che secondo la gip Daniela Ceramico D’Aria dovrà essere approfondito come è spiegato nel provvedimento con cui la giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per la Iacomelli.

Il sospetto è che la donna fosse pienamente consapevole degli affari del broker finito sotto inchiesta con l’accusa di aver sottratto soldi a numerose persone che glieli avevano affidati – tra cui l’allenatore Antonio Conte e il calciatore Stephan El Shaarawy - e poi morto in un incidente a bordo della sua moto il 19 giugno 2022.

Le intercettazioni

A far sorgere dubbi sulla Iacomelli c’è tra l’altro un’intercettazione allegata agli atti: «Poi arrivano su di me... c'abbiamo delle cose cointestate che comunque ricadono su di me», dice la donna al marito prima che scoppi la bufera, aggiungendo «se ti hanno bloccato tutti i conti vuol dire che tu determinate cose non le puoi fare, perché te le devo pagare». Alla fine la donna, disperata, conclude, rivolgendosi a Bochicchio: «Io c'ho quattro soldi in banca che erano sempre quelli di mia mamma».

Il ruolo di Sebastiano Zampa

La gip – accogliendo l’opposizione alla richiesta di archiviazione delle parti civili, tra cui il giocatore della Roma Stephen El Shaarawy, assistito dall’avvocato Cesare Placanica - ha disposto ulteriori indagini anche per Sebastiano Zampa, braccio destro del broker.

La procura ne aveva chiesto l’archiviazione sostenendo che sia stato «un ignaro strumento nelle mani di Bochicchio». Secondo la giudice Zampa - assistito dall'avvocato Sergio Stravino, che sottolinea come il suo assistito sia disperato - avrebbe invece avuto un ruolo attivo in molti degli investimenti. È stata archiviata, come sollecitato dal pm, la posizione di Tomasso Bochicchio, fratello del broker. […]

I fondi e le opere d'arte

Ecco in modo analitico i motivi del provvedimento del gip. Per quanto concerne i bonifici alla moglie, Bochicchio li avrebbe effettuati nel periodo in cui ha cominciato a palesarsi la sua insolvenza, con la conseguenza che il broker ha avuto la consapevolezza del broker della difficoltà di restituire i soldi investiti a chi ne avrebbe fatto richiesta.

Ed infatti, si legge nel provvedimento depositato ieri, è proprio in quel lasso di tempo che l'autorità giudiziaria inglese dispone disposto il congelamento del patrimonio del Bochicchio. «Sorgono seri dubbi – scrive la gip - sulla veridicità delle causali dei versamenti». P

er questo dispone chiede che siano fatte altre indagini per chiarire se «i fondi delle società Kidman e Tiber sono stati utilizzati per soddisfare esigenze personali e familiari dei coniugi Bochicchio». Per quanto concerne le opere d’arte si dovrà stabilire «se tali vendite sono state effettivamente concluse, quali gli importi e quali i destinatari degli stessi».

Il socio e il fratello

Passando alla posizione di Zampa, difeso dall’avvocato Sergio Stravino, il gip rileva come sarebbe stato lui a predisporre, sottoscrivere e, infine, trasmettere la documentazione da inviare a Bochicchio. L’aspetto emergerebbe anche dalla denuncia El Shaarawy Stephan, come sottolinea l’avvocato Placanica. […]

