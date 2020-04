3 apr 2020 15:20

“ABBIAMO IL FRIGO VUOTO, ABBIAMO FAME. AIUTATECI” - IN PROVINCIA DI BOLOGNA, UNA 12ENNE DI ORIGINE STRANIERA TELEFONA ALLA POLIZIA PER LANCIARE L’ALLARME: “MIO PADRE NON LAVORA PIÙ E NON SAPPIAMO COSA MANGIARE” - GLI AGENTI SI MUOVONO, PENSANDO A UNO SCHERZO, MA QUANDO SONO ARRIVATI A CASA DELLA RAGAZZINA HANNO TROVATO LA FAMIGLIA ALLO STREMO…