Letizia Tortello per “la Stampa”

ILYA SAMOILENKO

«Siamo uomini con poche speranze di vita, ma combatteremo come dobbiamo, fino alla fine». Il tenente Ilya Samoilenko, responsabile dell'intelligence del reggimento Azov, parla oltre due ore con la stampa internazionale dalle viscere dell'acciaieria Azovstal. Gli ultimi combattenti di Mariupol, che ormai difendono una manciata di chilometri quadrati, sono asserragliati e promettono di non alzare bandiera bianca, a prezzo del sacrificio.

Accusano il governo ucraino di sostenerli solo a parole, ma chiedono un aiuto per essere salvati. La conferenza stampa in collegamento video è stata resa possibile dall'accesso a Internet di Starlink , la società di Internet satellitare della Space Exploration Technologies Corp di Elon Musk.

I civili sono stati evacuati. Voi quanto avete intenzione di resistere?

«I politici possono celebrare la loro piccola vittoria, e per fortuna i civili sono stati portati in salvo, ma 25.000 persone state uccise a Mariupol dall'esercito russo. Non è stata un'evacuazione riuscita, come alcuni politici ucraini vogliono far credere. Molti che erano qui dentro sono stati trasportati in Russia come prigionieri.

Il problema è che noi siamo militari e abbiamo un dovere ben preciso: difendere il nostro Paese e il nostro popolo. Questa è la nostra massima priorità. Più delle nostre vite. Anche i politici hanno la loro priorità, comprendiamo rispettosamente che hanno delle carriere. La verità è che nessuno si aspettava che saremmo durati così a lungo e stiamo ancora resistendo».

È una critica al governo Zelensky?

«Il nostro governo ha fallito la difesa di Mariupol, non ha garantito prima di tutto la sicurezza via mare. La gente ci chiama eroi viventi. Molte persone hanno rinunciato alla loro vita per la città, per il Paese, per il popolo dell'Ucraina. Sapete, potremmo facilmente ritirarci da Mariupol.

Molti mesi fa, quando abbiamo visto la situazione diventare critica, abbiamo deciso di stare. Abbiamo anche avuto l'ordine di difendere Mariupol. Il problema è che molte delle autorità ufficiali hanno sabotato la difesa dell'Ucraina negli ultimi due anni. La guerra è iniziata otto anni fa e non il 24 febbraio. Il governo ci ha lasciati soli, ci sentiamo abbandonati».

L'Occidente sta mandando al Paese molti aiuti. Zelensky si sta adoperando per portarvi fuori.

«Il nostro addestramento anni fa è stato sabotato dai funzionari, dalla burocrazia, dal governo. Noi sapevamo che ci sarebbe stata una grande guerra con la Russia. Non abbiamo ricevuto armamenti dall'Occidente. Quello che abbiamo, lo abbiamo raccolto da soli, con contatti personali anche all'estero, per cercare di addestrare la nostra gente. Siamo partiti come volontari.

Riceviamo sostegno, ma a parole, anche dai giornalisti internazionali. La cosa interessante è che siamo stati accusati di essere banditi paramilitari neonazisti e tutte queste stronzate. L'unica cosa per cui siamo radicali è la difesa della nostra terra. Abbiamo ucciso quasi 2500 soldati nemici, feriti più di 5000, il 15% delle perdite nemiche in tutto il Paese».

Vuole dire che questa guerra vi ha liberato dal marchio di neonazisti?

«Abbiamo un passato oscuro, ma abbiamo deciso di lasciarcelo alle spalle e acquisire professionalità».

Vi accusano di aver usato i civili come scudi umani. Come rispondete?

«Questo è quel che fa un soldato russo: viene sul territorio ucraino per stuprare, uccidere, saccheggiare, rubare, uccidere, soprattutto i più deboli, i civili. Guardatela dalla prospettiva di chi viveva qui: ha assistito personalmente al terrorismo che l'esercito russo ha fatto agli abitanti di Mariupol, ai bombardamenti indiscriminati della città, e ha trovato l'unico rifugio qui dietro le nostre linee di difesa, nell'acciaieria. È scomodo avere i civili accanto, noi siamo soldati. Ma li abbiamo difesi, è nostro dovere. Abbiamo fornito cure, cibo, acqua».

Quanti siete ancora dentro l'acciaieria?

«Queste sono informazioni che non diffonderò. Con noi ci sono quattro marines, mentre 100 marines combattono ancora a Mariupol. La situazione è molto critica. Abbiamo molti militari feriti, chiediamo aiuto, hanno bisogno di trattamenti medici adeguati o moriranno di altre malattie. Ci sono ancora provviste, acqua, munizioni, armi personali, ma sono limitate. Non abbiamo grandi possibilità di sopravvivenza».

Non pensate di arrendervi?

«Se vieni catturato, sei un uomo morto. Noi non siamo scappati come il comandante della 36a Brigata. L'unico modo per garantirti la vita è combattere. La resa è inaccettabile perché non possiamo concedere un regalo così grande al nemico. Che ha mostrato un video di un nostro soldato ferito, catturato il 20 aprile, fintamente trattato bene, quando poi alla madre è arrivata cinque giorni dopo la foto che era morto, soffocato dai russi. Siamo testimoni oculari dei crimini di guerra, abbiamo le prove video che non abbiamo ancora trasmesso per non urtare la sensibilità».

Chiedete aiuto agli Stati occidentali per evacuare, ma non credete nella diplomazia. Non è una contraddizione?

«I nostri politici stanno cercando di negoziare con questi animali, barbari, dimenticando cosa hanno fatto all'Ucraina. No, il nostro obiettivo principale è di eliminare la minaccia. Per questo che abbiamo bisogno dell'assistenza del mondo libero. Stiamo combattendo anche per il mondo libero. Perché l'appetito russo crescerà. La gente in tutto il mondo comincia a capire che la vostra prosperità basata sul gas russo ha un prezzo: 15.000 vite ucraine negli ultimi otto anni. In questo momento le sanzioni non sono ancora molto efficaci. L'aiuto militare non è sufficiente. Abbiamo bisogno di più. Perché il prossimo obiettivo dei russi, se non si fermano sono i Paesi baltici».

