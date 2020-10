26 ott 2020 11:12

“ACCENDI LA TV E NON SI SENTE PARLARE DI ALTRO CHE ‘COVID, COVID, COVID, COVID, COVID, COVID” – QUALCUNO FERMI TRUMP CHE, A UN COMIZIO IN NORTH CAROLINA, RIPETE IN LOOP “COVID” PER CRITICARE I GIORNALISTI CONCENTRATI SOLO SULLA PANDEMIA: “SE UN AEREO CADE E MUOIONO 500 PERSONE NON NE PARLANO. COMUNQUE DAL 4 NOVEMBRE NON NE SENTIRETE PIÙ PARLARE…” - VIDEO