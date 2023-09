“ADESSO CHE TU HAI RACCONTATO COSA TI È ACCADUTO, VOGLIO FARLO ANCHE IO” – STEFANIA LOIZZI, LA DONNA CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA DROGATA E VIOLENTATA DAL NETTURBINO ROMANO UBALDO MANUALI, È STATA CONTATTATA DA ALTRE RAGAZZE CHE VOGLIONO RACCONTARE LE LORO ESPERIENZE DA INCUBO CON L’UOMO: “HO ANCHE UN VIDEO, A ME È SUCCESSO UN ANNO FA. MI AIUTI A DENUNCIARE?” – UN’ALTRA DONNA E' ANDATA DALLA POLIZIA: “RICORDO UNA SERA STRANA IN CUI SONO RIMASTA STORDITA DOPO AVERE BEVUTO UN CAFFÈ CON LUI IN CASA"

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica – Edizione Roma”

Non sono andate in polizia quando Ubaldo Manuali, il netturbino stupratore, è stato arrestato. [...] Ma adesso che una vittima come loro ha parlato e ha mostrato anche il suo viso, hanno trovato il coraggio per parlare del loro dramma. «Grazie per il tuo coraggio. Adesso che tu hai raccontato cosa ti è accaduto a viso aperto, voglio farlo anche io», scrive una donna a Stefania Loizzi, la prima a denunciare il netturbino che narcotizzava le sue vittime e che si è mostrata in foto in un’intervista a Repubblica. È la quinta, forse la sesta, vittima di Manuali che la contatta.

Perché anche un’altra donna ha scritto alla Loizzi. «Io ho anche un video, a me è successo un anno fa. Mi aiuti per denunciare?», […]. « Sono contenta, sento che ho fatto la cosa giusta. Ho perso anche il lavoro in questo periodo e tutto è andato a picco ma se il mio mostrarmi può servire alle altre donna, allora tutto ha un senso» dice lei emozionata al telefono. «Queste due donne che mi hanno contatta non hanno denunciato. Hanno paura ma ho cercato di tranquillizzarle, le aiuterò. Se servirà le accompagnerò direttamente alla polizia», racconta.

[…] le indagini del commissariato Flaminio Nuovo non si fermano. Ieri alla polizia è arrivata una ragazza che ha denunciato di poter essere la quinta vittima di Manuali tra il 2017 e il 2019. «L’avevo conosciuto in parrocchia e ricordo una sera strana in cui sono rimasta stordita dopo avere bevuto un caffè con lui in casa», è il racconto. Tutto è al vaglio della polizia.

[…] Non è escluso che presto verrà sentita la figlia di Ubaldo Manuali. La ragazza nei giorni scorsi ha difeso il padre in una intervista televisiva. La vittima di Manuali ha ribattuto: «Lui mi mostrava gli scatti rubati della figlia mentre si provava la lingerie in un negozio» . È sul rapporto padre-figlia che gli investigatori vogliono vedere più a fondo.

Ubaldo Manuali è ai domiciliari da qualche giorno a Cerveteri, nella casa della sorella. Gli investigatori avevano chiesto gli arresti in carcere per lui, il tribunale ha deciso diversamente. E Ubaldo Manuali può anche vedere la figlia, la ragazza che ha affermato che il padre «non aveva bisogna di fare queste cose, a lui le donne non sono mai mancate». […]

