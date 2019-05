“AIUTO, ABBIAMO TROVATO UNA BOMBA” – PANICO A TOWER HAMLETS , NEI PRESSI DI LONDRA, DOVE UN GRUPPO DI PERSONE TERRORIZZATE HA CHIAMATO LA POLIZIA PER SEGNARE LA PRESENZA DI UNO STRANO OGGETTO SFERICO, TEMENDO SI TRATTASSE DI UN ORDIGNO BELLICO NON ESPLOSO – SUL POSTO INTERVENGONO GLI ARTIFICIERI, MA NON È TUTTO COME SEMBRA…

«Aiuto, abbiamo trovato una bomba in riva al fiume!». Non sono mancati momenti di panico, nel momento in cui un oggetto piuttosto sospetto è stato ritrovato sulle rive del Tamigi, non lontano da Londra. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli artificieri della polizia si sono immediatamente recati sul posto, per poi scoprire che, fortunatamente, si era trattato di un falso allarme.

È accaduto ieri a Tower Hamlets, nei pressi di Londra. Alcuni passanti, lungo le rive del fiume, avevano notato un grosso oggetto sferico e avevano temuto potesse trattarsi di un ordigno bellico non esploso. Per questo motivo, un uomo aveva subito avvertito la polizia, anche perché la scorsa settimana, nella vicina città di Kingston-upon-Thames, era stata rinvenuta una bomba inesplosa, poi fatta brillare dagli artificieri.

Come spiega l'Evening Standard, gli uomini della polizia, giunti immediatamente sul posto, hanno esaminato l'oggetto. Dopo una breve ispezione, gli artificieri hanno scoperto però che non si trattava di una bomba, bensì di una gigantesca palla decorativa per gli alberi di Natale, scambiata per un ordigno per via delle dimensioni piuttosto inusuali.

