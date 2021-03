22 mar 2021 13:00

“ALBERTO TARALLO NON CI HA MAI IMPOSTO NIENTE” - “MANOVELLA” ARCURI IN DIFESA DEL PRODUTTORE, NELL’INCHIESTA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO PER LA MORTE DI TEODOSIO LOSITO: “È UNA GRANDISSIMA PERSONA, CON UN CUORE ENORME, A ME E A TUTTI GLI ATTORI CHE HANNO LAVORATO CON LUI HA DATO TANTO, CI CONSIGLIAVA PER IL NOSTRO BENE, NON CI IMPONEVA NIENTE, IO HO SEMPRE AVUTO I FIDANZATI CHE VOLEVO” (E LA FINTA STORIA D'AMORE CON GABRIEL GARKO?)