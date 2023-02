“ALFREDO COSPITO STA FACENDO UN SACRIFICIO NON SOLO PER LUI” (GIUSTO, ANCHE PER I MAFIOSI) – IL LEGALE DEL TERRORISTA ANARCHICO: “IL 41BIS È UNA MORTE LENTA, ED ESSENDO LUI UN ANIMALE POLITICO LO FA ANCHE PER LE OLTRE 700 PERSONE ALLO STESSO REGIME CARCERARIO, E PER I 1500 CONDANNATI ALL’ERGASTOLO OSTATIVO CHE MORIRANNO IN CARCERE…”

(ANSA) - "Il fatto vero è che Alfredo Cospito sta facendo un sacrificio in primo luogo per lui e per la sua vita", ma il 41bis "è una morte lenta, ed essendo lui un animale politico lo fa anche per le oltre 700 persone al 41bis e per i 1500 condannati all'ergastolo ostativo che moriranno in carcere". Così l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico Alfredo Cospito, durante un evento a Milano.

"Il 41bis dovrebbe essere uno strumento contro la mafia", ha aggiunto Flavio Rossi Albertini, difensore di Cospito. Nelle vicende del suo assistito "c'è un'evidente sproporzione" e con questo "non voglio certamente dire che è un pacifista" visto che è una persona che ha dimostrato di essere "decisa e determinata" anche nell'uso della violenza. Ad ogni modo secondo il legale "è la finalità che fa dello strumento la tortura" e "l'intendimento è quello di violentare un soggetto per fargli assumere un comportamento che non avrebbe mai adottato". Quindi questa sul 41bis "è una battaglia di civiltà giuridica" anche perché "è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago - ha concluso l'avvocato - che un ergastolano ostativo riveda la luce del giorno da libero".

