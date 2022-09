“GLI ALIENI? APPUNTAMENTO TRA 25 ANNI” – SASCHA QUANZ, SCIENZIATO CHE LAVORA PER IL GOVERNO SVIZZERO, È CONVINTO CHE TRA UN QUARTO DI SECOLO GLI ESSERI UMANI SCOPRIRANNO LA VITA EXTRATERRESTRE: “OGGI SONO CONOSCIUTI PIÙ DI 5.000 ESOPIANETI E NE STIAMO SCOPRENDO DI NUOVI OGNI GIORNO. DOZZINE DI QUESTI SONO POTENZIALMENTE ABITABILI VISTO CHE POTREBBE ESSERE TROVATA DELL’ACQUA. ADESSO NON CI RESTA CHE…”

Uno scienziato che lavora per il governo svizzero ha fatto un'audace previsione sulla scoperta di forme di vita aliena. Come riporta “Space.com”, Sascha Quanz dell'Istituto Federale di Tecnologia della Svizzera ha affermato che è probabile che gli esseri umani scopriranno la vita fuori dal nostro pianeta nei prossimi 25 anni.

«Nel 1995, il mio collega e vincitore del Premio Nobel Didier Queloz ha scoperto il primo pianeta al di fuori del nostro sistema solare - ha detto Quanz - Oggi sono conosciuti più di 5.000 esopianeti e ne stiamo scoprendo di nuovi ogni giorno. Di questi migliaia di esopianeti, si ritiene che dozzine di questi siano potenzialmente abitabili visto che potrebbe essere trovata dell’acqua. Dobbiamo studiare le atmosfere di questi pianeti. Abbiamo bisogno di osservarli e scattare foto di questi pianeti».

alieni 2

Sebbene il James Webb Space Telescope abbia già catturato immagini sorprendenti di un gigantesco esopianeta, non è "abbastanza potente" per catturare immagini di esopianeti più piccoli. L’obiettivo di Quanz è sviluppare un gigantesco telescopio per l’osservazione di questi pianeti: «Ho concesso alla mia ricerca una scadenza di 25 anni. Non c'è garanzia di successo, ma impareremo altre cose lungo la strada».

