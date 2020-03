6 mar 2020 16:25

“ALTRI PAESI VIVRANNO CIÒ CHE AVVIENE IN ITALIA, SI PREPARINO” - IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE DELLE CRISI DELL’UE, JANEZ LENARCIC, AVVISA GLI ALTRI STATI SU UN POSSIBILE ALLARGAMENTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS: “AL MOMENTO L'ITALIA È IL PAESE PIÙ COLPITO DALL'EPIDEMIA TRA TUTTI GLI STATI MEMBRI E STA ADOTTANDO MISURE SPECIFICHE”. E POI AGGIUNGE: “LA SITUAZIONE IN ITALIA E’SERIA”