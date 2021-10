“ALTRO CHE FORZA NUOVA, IL POPOLO HA ALZATO IL LIVELLO DELLO SCONTRO E NON SI FERMERÀ. IL REGIME È IN DIFFICOLTÀ” – DOPO GLI SCONTRI CHE HANNO DEVASTATO IL CENTRO DI ROMA, LA POLIZIA HA ARRESTATO FIORE E CASTELLINO DI FORZA NUOVA E ALTRE 10 PERSONE TRA CUI ER PANTERA DI MONTEVERDE (EX NAR) E IL LEADER DI ”IOAPRO” BIAGIO PASSARO. MA SUL CANALE INSTAGRAM DI FORZA NUOVA E’ COMPARSO UN MESSAGGIO: “LA MUSICA È CAMBIATA E IL DIRETTORE D’ORCHESTRA E COMPOSITORE È SOLO IL POPOLO IN LOTTA” - VIDEO

Rinaldo Frignani per corriere.it

Maxi retata nella notte dei vertici di Forza nuova dopo gli scontri che hanno devastato il centro di Roma nella giornata di sabato fino a notte fonda. In manette il fondatore del movimento di estrema destra Roberto Fiore, il leader romano Giuliano Castellino e altre 10 persone. Tra queste il ristoratore Biagio Passaro, leader del movimento «IoApro» e l’ex Nar - ora esponente di Forza Nuova - Luigi Aronica, soprannominato «er pantera di Monteverde», uno dei fondatori dei primi Nuclei Armati Rivoluzionari, coinvolto in diverse vicende giudiziarie. In manette sono finiti anche la promotrice della manifestazione, Pamela Testa, 39 anni, che aveva preavvisato il sit-in a piazza del Popolo per conto dell’associazione «Liberi cittadini».

Il provvedimento è stato deciso dalla questura su disposizione del pm sulla base dei riscontri su quanto avvenuto fra Piazza del Popolo e altre zone del centro, nonché per l’assalto alla sede storica della Cgil in corso d’Italia, e il ferimento di poliziotti e carabinieri.

Le indagini sono tuttora in corso, per stabilire le responsabilità anche di altre persone. La Digos è al lavoro sui filmati delle telecamere di videosorveglianza del Primo Municipio per ricostruire ogni singolo episodio ed individuare le responsabilità di chi ha commesso reati di vario genere.

Nel bilancio dei feriti ci sono peraltro anche tre carabinieri aggrediti durante il raid alla Cgil e la successiva operazione per sgomberare gli uffici che erano stati occupati dai manifestanti.

Dei 12 arresti sei sono stati effettuati in flagranza di reato e altri sei con l’arresto differito, compresi quelli di Castellino e Fiore. Le accuse sono di vario genere: dal reato di devastazione e saccheggio, alla resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, dal danneggiamento al lancio di oggetti atti ad offendere.

Ma proprio nel pomeriggio di domenica sul canale Instagram di Forza Nuova (oltre 2mila iscritti, aperto nel 2015) è comparso un messaggio a firma di Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo, Stefano Saija: «Altro che Forza Nuova - c’è scritto - il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà. Il regime è in difficoltà, la giornata romana di ieri fa da spartiacque tra vecchio e nuovo, ma media mainstream, questure e partiti del sistema non sono in grado di leggere i fatti, (perché non gli conviene e hanno paura), e danno la croce addosso ad un movimento politico che non rappresenta che una piccolissima componente delle centinaia di migliaia di italiani esasperati, perché minacciati nello stesso diritto elementare al lavoro e alla sopravvivenza, che hanno invaso prima piazza del popolo e poi le strade del centro della Capitale per puntare ai palazzi dell’odiato potere».

Secondo i responsabili di Fn «il popolo deve solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà e non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potrà fermarlo; nemmeno lo scioglimento di Fn potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane. La violenza viene dal potere, il popolo si difende perché ha il dovere di resistere. Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l’attuazione accelerata del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d’orchestra e compositore è solo il popolo in lotta. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi».

