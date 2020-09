“ANDIAMO A SCOPARE TUTTA LA NOTTE” – PAURA SU UN AEREO DIRETTO IN MICHIGAN: UNA PASSEGGERA HA UNA CRISI ISTERICA TALMENTE VIOLENTA DA RICORDARE UNA SCENA DEL FILM “L’ESORCISTA” – SALE SUI BRACCIOLI, URLA, SI CONTORCE E SGANCIA PUGNI E CALCI CONTRO I SEDILI… VIDEO

DAGONEWS

crisi isterica in stile esorcista su un aereo 9

Panico su un volo diretto in Michigan: una donna, in preda crisi isterica, si è arrampicata sui braccioli di alcune poltrone, urlando frasi senza senso e colpendo schienali e cappelliere. Una scena che ha ricordato a molti una scena tratta dal film “L’esorcista”.

La clip pubblicata domenica da "World Star Hip Hop" mostra la donna, con la mascherina chirurgica abbassata, che monta su due braccioli nel corridoio di un aereo diretto a Detroit. «Puttane, andiamo a scopare tutta la notte» grida ripetutamente, mentre sgancia pugni ovunque.

crisi isterica in stile esorcista su un aereo 5

La passeggera non sembra parlare con nessuno in particolare mentre continua a urlare, prendono a calci i sedili. Alla fine la donna è stata portata via da due uomini. Non è chiaro cosa abbia provocato la crisi isterica. La compagnia aerea non ha fornito dettagli sull’incidente.

crisi isterica in stile esorcista su un aereo 8 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 4 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 1 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 10 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 2 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 3 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 6 crisi isterica in stile esorcista su un aereo 7