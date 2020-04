“ANNA WINTOUR È UNA JENA INCAPACE DI GENTILEZZA” - ANDRÉ LEON TALLEY, GIORNALISTA ED EX DIRETTORE ARTISTICO DI "VOGUE", VUOTA IL SACCO E NEL SUO LIBRO DI MEMORIE SVELENA SUL DIAVOLO DELLA MODA, ACCUSANDOLA DI AVERLO LIQUIDATO PERCHÉ ERA “TROPPO VECCHIO, TROPPO IN SOVRAPPESO E POCO COOL” – “È IMMUNE A CHIUNQUE TRANNE AI POTENTI E AI FAMOSI CHE POPOLANO LE PAGINE DI VOGUE…” - VIDEO

DAGONEWS

andre leon talley 4

André Leon Talley, giornalista ed ex direttore artistico di Vogue, vuota il sacco e nel suo libro di memorie "The Chiffon Trenches" rivela i dettagli della fine della sua amicizia pluridecennale con Anna Wintour, definendola una “persona incapace di gentilezza che lo ha scaricato perché troppo vecchio, troppo in sovrappeso e poco cool”.

andre leon talley 2

Talley, 70 anni, ha parlato di Wintour come di una persona spietata che ha smesso di parlargli di punto in bianco, preferendo l’amicizia di “A-listers” come George e Amal Clooney, Serena Williams e Roger Federer: «È immune a chiunque tranne ai potenti e ai famosi che popolano le pagine di Vogue».

Talley è stato un ospite fisso della prima fila di Vogue fino al 2013 ed era il volto delle interviste dal tappeto rosso al Met Gala fino al 2018 quando è stato sostituito dall'allora 22enne YouTuber Liza Koshy.

andre leon talley e anna wintour 1

«Questa è stata chiaramente una fredda decisione commerciale – ha scritto Talley - All'improvviso ero diventato troppo vecchio, troppo in sovrappeso, troppo poco cool per Anna Wintour. Dopo decenni di lealtà e amicizia, Anna avrebbe dovuto avere la decenza e la gentilezza di chiamarmi o mandarmi una e-mail dicendo: "André, penso che abbiamo avuto un’esperienza meravigliosa insieme sul red carpet, ma proveremo qualcosa di nuovo. Avrei accettato. Capisco. Niente dura per sempre. Semplice gentilezza umana. No, lei non ne è capace. Mi chiedo, quando torna a casa da sola di notte, è infelice? Si sente sola?».

andre leon talley e anna wintour 2

Fonti di Condé Nast hanno riferito che la Wintour è rimasta profondamente ferita dal libro, sottolineando che le persone che lavorano con lei da decenni, non la pensano allo stesso modo. E se anche condividessero l’idea di Talley si guardano bene dal condividerla per non essere defenestrati.

andre leon talley 1 andre talley con andy warhol andre leon talley 3 andre leon talley 5 andre leon talley 3 andre leon talley 4 andre leon talley 6 andre leon talley 7 andre leon talley 8 andre leon talley e anna wintour 3 liza koshy andre talley e melania trump andre talley diana vreeland andre leon talley 2 andre leon talley 10 andre leon talley con kanye west andre leon talley 1 Andre Leon Talley e Valentino Andre Leon Talley al funerale della Scott andre talley con karl lagerfeld e tommy hilfiger