“GLI APPELLI AL BUON SENSO NON BASTANO” – IN BAVIERA I CONTAGI SONO AUMENTATI DEL 35% IN 24 ORE E IL GOVERNATORE MARKUS SÖDER DICHIARA IL LOCKDOWN. ANGELA MERKEL ANCORA NON HA PRESO MISURE VALIDE PER TUTTI, MA LA SITUAZIONE NEL PAESE INIZIA A ESSERE PREOCCUPANTE CON PIÙ DI 20MILA POSITIVI – COME MAI CI SONO COSÌ POCHI MORTI (72) RISPETTO A ITALIA E SPAGNA? C’È QUALCHE DIFFERENZA DI CONTEGGIO?

Walter Rauhe per “la Stampa”

Markus Soder

A partire da oggi e per due settimane anche i cittadini della Baviera devono restare a casa. Le autorità locali della seconda più grande regione tedesca hanno decretato il lockdown, la misura d' emergenza per impedire la circolazione delle persone. Ad annunciare il drastico provvedimento è stato ieri il governatore regionale Markus Söder (Csu) che in seguito ad un aumento del 35% dei contagi nelle ultime 24 ore non ha voluto attendere ulteriormente un' eventuale decisione del governo federale.

angela merkel starnutisce

«Gli appelli dei giorni scorsi al buon senso dei cittadini non sono purtroppo bastati», ha dichiarato il governatore. I 13 milioni di abitanti della regione prealpina devono da oggi rimanere a casa. Vengono chiusi tutti gli esercizi commerciali, compresi bar, ristoranti e parrucchieri. Sarà permesso uscire di casa solo per fare acquisti al supermercato o in farmacia, per recarsi da un medico o per raggiungere il proprio posto di lavoro. Passeggiate e attività fisiche restano consentite ma solo se vengono svolte da soli o al massimo in coppia.

MURALES IN GERMANIA SUL CORONAVIRUS

La Baviera è così il primo Land tedesco a decretare il lockdown e ad adottare misure molto simili a quelle in vigore in Italia. Decisioni che con ogni probabilità anticipano un' azione comune a livello nazionale. Domani la cancelliera Angela Merkel discuterà del tema con i 16 governatori regionali nel corso di una videoconferenza. Già da giorni gli esperti dell' istituto nazionale di immunologia «Robert Koch» di Berlino chiedono al governo di Merkel di ordinare il lockdown per l' intero Paese. Il numero delle persone contagiate è salito ieri a 19.645, ben quattromila in più in una sola giornata. E a crescere è anche il numero delle vittime: 48 in tutto.

CORONAPARTY IN GERMANIA seehofer rifiuta la stretta di mano di merkel

Nel Paese crescono le critiche nei confronti del governo di grande coalizione e delle sue tante esitazioni e lentezze nella gestione della pandemia. Medici e ospedali lamentano una carenza drammatica di materiale e personale, cittadini affetti da sintomi hanno difficoltà ad ottenere un test e in molte città non vengono rispettate le regole contro gli assembramenti di persone. «Dai noi imperversa il virus dell' indifferenza», titolava ieri un quotidiano tedesco. Gli appelli e i consigli ripetuti nei giorni scorsi dagli esperti e dalla stessa cancelliera Merkel non bastano più. La Germania ha perso tempo prezioso illudendosi che il virus riguardasse prima solo la Cina e poi l' Italia. La Baviera, il Land più vicino geograficamente e culturalmente al nostro Paese ha dato ieri l' esempio adottando misure più restrittive.

angela merkel starnutisce 2 merkel seehofer angela merkel starnutisce 3 angela merkel starnutisce 1 germania coronavirus germania coronavirus