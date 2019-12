13 dic 2019 20:10

“APRIAMO UN CANALE SU PORNHUB” - IL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA “BRESCIA AI BRESCIANI” PER AGGIRARE LA CENSURA DI FACEBOOK ANNUNCIA LO SBARCO SUL SITO PORNO: “QUELLO È L’UNICO SETTORE DOVE NON PUÒ ARRIVARE LA CENSURA POLITICA. VEICOLEREMO IL NOSTRO MESSAGGIO CON L’UTILIZZO DI MODELLE CHE ‘COMBATTERANNO’ CON NOI PER LA CAUSA”