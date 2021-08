“ARIGATO” E ORA A PARIGI! – LA CERIMONIA FINALE DELLE OLIMPIADI DI TOKYO CON L’ITALIA CHE TORNA A CASA CON UN BOTTINO DA RECORD: 40 MEDAGLIE, TRA CUI DIECI D'ORO, DIECI D’ARGENTO E VENTI DI BRONZO – DOPO LA SFILATA DEGLI ATLETI, CON JACOBS PORTABANDIERA PER L’ITALIA, SPAZIO ALLE DANZE E AL FOLKLORE GIAPPONESE – INFINE IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE: IL GOVERNATORE DI TOKYO, ASSIEME A THOMAS BACH, HA CONSEGNATO LA BANDIERA OLIMPICA AL SINDACO DI PARIGI, ANNE HIDALGO CHE PRESENTA UN VIDEO SBORONE CON MACRON CHE FA IL PISCHELLON… VIDEO

Giungono al termine le Olimpiadi di Tokyo: l'Italia torna a casa più che soddisfatta del suo score, portando a casa quaranta medaglie: dieci d'oro, dieci di argento e venti di bronzo. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, così come quella di apertura, segue un rigido protocollo così come programmato nella Carta Olimpica. Un coro di giapponesi in kimono apre la cerimonia, prima del via della sfilata delle bandiere, non in ordine alfabetico.

A portare il tricolore dell'Italia è Marcell Jacobs, protagonista assoluto delle Olimpiadi con due medaglie d'oro, nei 100 metri e nella staffetta 4x100 maschile. La bandiera del Giappone è portata da sei persone: tra di loro anche un medico, per sostenere la lotta al Covid, e di un atleta con disabilità, per promuovere le Paralimpiadi, in programma a fine agosto a Covid. I portabandiera, senza delegazioni al seguito, sono entrati singolarmente e poi si sono schierate un grande cerchio all'interno dello stadio Olimpico. Spazio poi alla commissione atleti: c'è anche Federica Pellegrini, eletta in commissione e di conseguenza come membro del Cio, che insieme agli altri eletti sale sul palco e riceve ufficialmente l'incarico.

Cerimonia di chiusura Tokyo 2020, musica e spettacolo

Ultimata la sfilata degli atleti, spazio alla musica e allo spettacolo. Canzoni allegre e da discoteca, prima di passare a un ritmo molto più soft e musica francese, non casuale, visto che i prossimi Giochi saranno a Parigi. In seguito, ampio spazio alla cultura giapponese con danze, balli e folklore del Sol Levante a fare da padroni. A seguire, arriva il momento dell'inno nazionale della Grecia (consueto omaggio al Paese creatore delle antiche Olimpiadi) e della premiazione della maratona, la gara più affascinante dell'Olimpiade.

Tra gli uomini oro al kenyano Kipchoge, argento all’olandese Nageeye, bronzo al belga Abdi. In campo femminile oro alla kenyana Jepchirchir, argento alla kenyana Kosgei e bronzo alla statunitense Seidel. Arriva infine il momento dell'inno olimpico, in presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e del Sindaco di Parigi (sede dei prossimo Giochi Olimpici nel 2024) Anne Hidalgo.

Tokyo 2020, passaggio di consegne da Giappone a Francia

Il governatore di Tokyo Yuriko Koike, assieme a Thomas Bach, consegna la bandiera olimpia al sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. Questa cerimonia è detta Cerimonia di Anversa. La Francia da questo momento è protagonista con inno nazionale e alzabandiera del tricolore francese, oltre che con un breve video che presenta i prossimi Giochi Olimpici di Parigi.

Infine, dopo il discorso del presidente del Comitato Organizzatore e l' intervento del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono dichiarate concluse con la formula: "E ora, secondo la tradizione, dichiaro i Giochi della XXXII Olimpiade chiusi; e invito i giovani del mondo a radunarsi tra quattro anni a Parigi per le celebrare i Giochi della XXXIII Olimpiade". In ultimo, non resta che spegnere il braciere olimpico: dopo un'esibizione canora, le luci si spengono sullo stadio di Tokyo.

