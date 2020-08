MASSIMILIANO PARENTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, ma quale body positivity, i rotoli di ciccia di Arisa sono stati sdoganati da tempo grazie al porno, dove da anni spopola il chubby e c’è spazio per ogni genere di perversione. Nel porno trova spazio ogni fantasia, nel porno non c’è spazio neppure per il porno femminile perché il porno maschile ha inglobato pure quello, dalla dominazione a ogni declinazione dell’immaginario lesbo. Il porno ha fatto sì che anche se ti piacciono le novantenni o farti schiacciare le palle o farti spalmare di feci o farti una donna senza gambe tu possa trovare una community, un immaginario.

arisa 1

Quindi Arisa ha semplicemente postato una foto porno che ha riscosso successo proprio perché porno. Il resto è solo una gara di narcisismi, Naike Rivelli si entusiasma per la forma sformata di Arisa così si vedrà meglio il suo corpo perfetto postato in continuazione in ogni posa (ma a me per esempio piace più la madre, le ho fatto una proposta ma non mi risponde), più Arise ci sono più le Naike si sentono fighe e politically correct. Invece devono tutti ringraziare il porno, perfino la Murgia lì avrebbe un mucchio selvaggio di spasimanti arrapati.

Baci,

Massimiliano Parente

arisa 2