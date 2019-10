28 ott 2019 18:57

“ARRESTATELO!” - TRUMPONE VA ALLO STADIO DI WASHINGTON A VEDERE UNA PARTITA DI BASEBALL E VIENE FISCHIATO DAL PUBBLICO NON APPENA LO SPEAKER ANNUNCIA LA SUA PRESENZA - IN MOLTI HANNO PRESO IN GIRO IL PRESIDENTE USA URLANDO “LOCK HIM UP”, LA FRASE PREFERITA DI TRUMP DURANTE LA CAMPAGNA CONTRO LA CLINTON E HANNO APPESO STRISCIONI A FAVORE DELL’IMPEACHMENT – VIDEO