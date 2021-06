“ASTRAZENECA TRASFORMA IN SCIMPANZE”. “CON LA PUNTURA TI IMPIANTANO UN CHIP SOTTO PELLE” – IL BESTIARIO NO VAX. SI PARTE DAI GRANDI CLASSICI: “DOPO IL VACCINO LA DOCCIA NON VA FATTA ALMENO TRE GIORNI, SI DIVENTA GAY, SI MUORE DI PIÙ” FINO AI VIDEO DELLE MONETE CHE RESTANO ATTACCATE ALLA PELLE. DALLA RUSSIA E’ ARRIVATA LA NOTIZIA CHE SI STAVA STUDIANDO UN VACCINO ANTI COVID COMMESTIBILE AL SAPORE DI YOGURT. ATTENDIAMO SPERANZOSI LA CONFERMA… - VIDEO

Maurizio Stefanini per Libero Quotidiano

Ago. Un video mostra un uomo a cui viene iniettatoil vaccino, ma quando l' infermiera toglie la siringa l' ago non c' è. Vaccinazione finta? In realtà era stata usata una siringa di sicurezza, in cui effettivamente l' ago si ritrae nel dispositivo dopo l' uso.

vaccino astrazeneca

Bell. Paralisi di Bell è una malattia che è stata attribuita ai vaccini. Durante i test clinici si sono effettivamente verificati sette casi nelle persone che hanno partecipato, ma le indagini non hanno trovato legami con le vaccinazioni.

Chip. «Con i vaccini ti impiantano un chip». Aparte il fatto che una tecnologia del genere ancora non esiste, con la gravissima carenza di chip che sta bloccando l' industria mondiale, è quasi come dire che c' è una cospirazione per andare a regalare euro alla gente.

Doccia. Dopo il vaccino la doccia farebbe male e viene consigliato di saltarla per almeno tre giorni.

Eva. È il nome di una bambina che la sanitaria statunitense Sara Beltrán Ponce avrebbe perso pr aborto in seguito alla vaccinazione. In realtà la foto che accompagna la voce appartiene a Amy Guy -Ulrich, che ha smentito tutto.

Vaccino anziani

Feti. Il loro utilizzo come materia prima è stato smentito. C' è invece nell' Astrazeneca un adenovirus che determina il raffreddore negli scimpanzé, modificato geneticamente affinché non sia in grado di riprodursi nel nostro corpo. Altri ingredienti: L-istidina, cloruro di magnesio esaidrato e polisorbato, etanolo, saccarosio, cloruro di sodio e disodio edetato.GCome 5G. «Il Covid è sta- to provocato dalla tecnologia 5G della telefonia cellulare e il vaccino lo rinforza». Si può provare a immaginare quale è la diffusione del 5G in Perù, in India o nelle favelas, dove il Covid sta dilagando...

Hank Aaron.

vaccino in russia

Campione di baseball leggendario, morto il 22 gennaio all' età di 86 anni, dopo che il 6 gennaio aveva postato una immagine «fiero di farmi il vaccino». La notizia è stata riportata col commento "strane coincidenze". I medici hanno risposto che il decesso non ha niente a che vedere col virus ma con una storia clinica con problemi alla prostata, ipertensione e una osteoartrite che lo aveva ridotto in sedia a rotelle.

Islam. In molti Paesi islamici circola l' informazione che i vaccini contengano maiale e siano dunque vietati. Un' altra voce è che questa idea la mettono in giro i nemici dell' Islam per far morire più musulmani di Covid.

Joseph Mercola. Sta al numero uno di una "disinformation dozen" che secondo due studi ha diffuso il 65% degli 812.000 contenuto anti vaccini su Facebook e Twit ter. Da lui viene ad esempio la voce secondo cui la media dei decessi è uguale a quella pre-Covid e dunque la pandemia non sta uccidendo nessuno. Di professione vende integratori alimentari e medicine alternative i quali, spiega ai suoi 3,6 milioni di followers, possono sostituire i vaccini.

vaccino astrazeneca

Kennedy, Robert Jr. Figlio del povero Bob Kennedy, è il numero due della "disinformation dozen". Ha diffuso la voce che i vaccini anti Covid fanno abortire.

Louis Farrakhan. Religioso statunitense leader della Nation of Islam, ha diffuso una teoria del complotto secondo cui i vaccini contro il Covid-19 sono «la politica del governo per ridurre la popolazione della Terra a due o tre miliardi di persone».

Monete. I video secondo cui restano attaccate alla pelle di chi si è vaccinato sono autentici: è successo anche all' autore di queste note. Dopo il vaccino mi è rimasta appiccicata una moneta sul braccio vaccinato, e la stessa moneta è rimasta poi appiccicata sul braccio non vaccinato, su una gamba, e addosso ai figli non ancora vaccinati. Resta appiccicata a chiunque abbia la pelle umida per acqua, alcool o sudore. Se però poi si asciuga la zona, il denaro cade giù peggio del bolívar venezuelano.

Northrup, Christiane. Ostetrica e ginecologa. Dice che coi vaccini le malattie aumentano dell' 80% e consiglia di usare contro il Covid l' ivermectina, un antiparassitario.

vaccino covid spray nasale 1

Olismo. Principio filosofico secondo cui «la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore, o comunque differente, delle medesime parti prese singolarmente». La parola è usata abitualmente da imprenditori di medicine alternative. Si presentano come tali Sayer Ji, titolare del sito GreenMedInfo.com e numero 8 della "Disinfornation Dozen", e la sua socia Kelly Brogan, "psichiatra olistica" e numero 9.

Essi sostengono che il vaccino Pfizer ha provocato più morti del Covid.

Polizze. «Le Assicurazioni le rifiutano a chi si è vaccinato per almeno sei mesi». È stato smentito.

Queer. «Il vaccino anti -Covi d rende gay»: lo ha sostenuto in un sermone il rabbino ultra -ortodosso israeliano Daniel Asor.

Rna. «La tecnologia a mRna dei vaccini modifica il Dna». Tema piuttosto astruso, di cui probabilmente chi non ha fatto studi approfonditi in biologia o medicina capisce solo che le due sigle si assomigliano e identifica un Dna mutato in chiave Frankenstein. In realtà oltre a non avere le "istruzioni" per modificare il Dna, l' Rna messaggero non entra mai nel nucleo della cellula, che è la parte che contiene il genoma, e non può quindi alterarlo in nessun modo.

pfizer moderna

Sangue. «Il sangue donato da vaccinati viene buttato perché coagula», è la voce che è stata ripetuta anche in Italia. Secondo l' Avis, «non c' è assolutamente nessuna controindicazione alla donazione di sangue da parte di persone vaccinate contro il Covid-19. Anzi, con il plasma dei vaccinati, ricco di anticorpi, si possono ricavare immunoglobuline utilizzabili sotto forma di farmaci per i pazienti in fase iniziale, o come profilassi».

Tenpenny. Numero quattro della Disinformation Dozen, Sherri Tenpenny è la dottoressa osteopata che in un video prevede una morte in massa di vaccinati che saranno fatto passare come vittime del Covid.

Vaccino

Uomo Lupo. Il vaccino contro il Covid trasforma in Licantropi che poi attaccano altri esseri umani per sbranarli. È circolato questo messaggio sui Social in Bolivia, sia in spagnolo che in quechua, sia pure con formula dubitativa. «Le autorità originarie», dei popoli indigeni delle Ande, «ci avvertono do stare attenti perché c' è un uomo lupo che sta andando in giro. Già sono due o tre le persone che si è mangiato. Sarà vero?».

Voli. Circola l' informazione che le aerolinee starebbero avvisando i passeggeri vaccinati di non salire a bordo per rischio di coaguli del sangue. L' Associazione Internazionale del Trasporto Aereo smentisce.

Wolf, Naomi. Storica della bellezza e guru femminista già consigliera di immagine del vicepresidente Al Gore, è stata sospesa da Twitter dopo aver proposto di se parare urine e feci dei vaccinati dalle acque reflue per testare l' impatto sui non vaccinati nell' acqua potabile.

Xylella. La Xylella è stata definita «il Covid degli ulivi» e il Co vid «la xylella dell' essere umano». Metafore aparte, c' è un curioso legame rappresentato dal senatore Lello Ciampolillo, ex Cinque Stelle. È lui che dopo aver proposto di combattere la Xylella col sapone ha infatti poi proposto di combattere il Covid con la cannabis.

xylella 8

Yogurt. È arrivata ad aprile dalla Russia la notizia che si stava studiando un vaccino anti Covid commestibile al sapore di yogurt. Attendiamo speranzosi la conferma.

Zeneca. «Astrazeneca trasforma in scimpanzè»: notizia che è stata attribuita a una campagna russa per sostenere Sputnik. È vero che c' è nell' Astrazeneca un adenovirus che determina il raffreddore negli scimpanzè.

Può trasformare in primati allo sesso modo in cui può trasformare in suini l' uso dell' insulina, originariamente estratta dal pancreas dei maiali.