“LE ATTRICI SI FREQUENTANO, MA NON SI SPOSANO” – PERFINO IL PRINCIPE FILIPPO HA CERCATO DI DISSUADERE IL NIPOTE HARRY A CONVOLARE A NOZZE CON MEGHAN MARKLE, FACENDO RIFERIMENTO AI MATRIMONIO SBAGLIATI CHE SEMBRANO AVER CARATTERIZZATO LA STORIA DELLA MONARCHIA INGLESE – E PARE NON SI SIA STATO IL SOLO DARE CONSIGLI A HARRY (VIDEO)

Eva Grippa per "d.repubblica.it"

Difficile entrare a far parte di una famiglia in cui sai con certezza che non ti vuole nessuno. Soprattutto se ti chiami Meghan Markle e la famiglia che ti accoglie a braccia conserte è quella dei reali del Regno Unito.

A pochi giorni dai festeggiamenti del novantottesimo compleanno del principe Filippo, marito della regina Elisabetta II da oltre 70 anni, il DailyMail pubblica una notizia destinata a dare grande lavoro a chi, a Corte, è incaricato di gestire le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa: perfino il principe Filippo aveva espresso non un veto, ma un giudizio negativo su Meghan Markle quando la relazione con Harry è diventata una storia seria.

Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, sembra che Filippo abbia cercato di dissuadere suo nipote a sposare l'attrice. O che quanto meno gli abbia dato un consiglio per evitargli di dover gestire una complessa vita matrimoniale. "Le attrici si frequentano, ma non si sposano", gli avrebbe detto, con un sottile riferimento a quanto la storia della famiglia reale dovrebbe aver insegnato a ogni suo membro: non seguire mai l'esempio di quel re, Edoardo VIII, che per amore dell'attrice americana Wallis Simpson rinunciò al trono e ai suoi privilegi.

Non è chiaro se l'opinione espressa da Filippo sia stata richiesta da Harry, in cerca di consigli da parte della sua famiglia sull'opportunità di sposare o meno Meghan, o sia invece giunto inaspettato. Secondo i tabloid inglesi anche William cercò di dissuadere il fratello a ufficializzare la relazione chiedendogli semplicemente: "Ma sei sicuro?".

Harry e Filippo hanno in realtà intrattenuto sempre ottimi rapporti: il principe è molto legato al nonno (cui solo qualche giorno fa ha augurato via Instagram buon compleanno) e ha perfino deciso di darne il cognome al figlio, unito a quello della famiglia reale: Archie Harrison Mountbatten-Windors.

Filippo è anche presente nel primo ritratto di famiglia con il neonato, a fianco della regina Elisabetta (93 anni) e della madre di Meghan, Doria Ragland (62), e soprattutto partecipò "a sorpresa" al matrimonio che avrebbe voluto impedire: quello tra Harry e Meghan, celebrato il 19 maggio 2018. Il principe consorte era dato come assente giustificato perché costretto al riposo assoluto a causa di un intervento all'anca, ma si è presentato alla cerimonia per essere accanto al nipote.

Magari per fargli capire che - nonostante avesse espresso dubbi sull'opportunità di portare all'altare un'attrice - gli sarebbe stato accanto in ogni caso, per augurargli una vita felice accanto alla donna che ha scelto di amare.

