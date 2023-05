8 mag 2023 18:14

“AUGURI AD ARCHIE, OVUNQUE EGLI SIA” – LA DELUSIONE DI RE CARLO PER L’ASSENZA DI HARRY AL PRANZO DOPO L’INCORONAZIONE: IL PRINCIPE È FUGGITO IN CALIFORNIA, PARE SENZA PARLARE CON NESSUNO, E IL SOVRANO HA COMUNICATO TUTTA LA SUA “AMAREZZA” DURANTE IL BANCHETTO POST CERIMONIA – SEMBRA CHE ABBIA RIVOLTO UN BRINDISI AI NIPOTI, “ANCHE COLORO CHE NON C’ERANO” E…