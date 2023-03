10 mar 2023 19:50

“NELLE AULE DI TRIBUNALE NON SI PUÒ ENTRARE A VISO COPERTO”. A ROMA MAURO BARBANTI, IL GIUDICE (NON VACCINATO) FA TOGLIERE LE MASCHERINE IN AULA: "VOGLIO VEDERVI IN FACCIA" - “NON SONO UN NO VAX MA HO PAGATO PER DUE ANNI LE CONSEGUENZE DELLA MIA SCELTA". MA NON E' FINITA QUI. QUALCHE GIORNO FA È ANDATO A MUSO DURO VICINO UN AVVOCATO CHE…