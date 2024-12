“LE AVEVA DETTO: TI AMMAZZO E TI ROVINO CON L’ACIDO” – UNA 24ENNE È STATA ACCOLTELLATA ALLE SPALLE ALL’USCITA DI UN SUPERMERCATO VICINO MONZA, FERMATO L’EX FIDANZATO, UN 26ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE GIÀ DENUNCIATO PER STALKING. NON ERA LA PRIMA VOLTA, INFATTI, CHE LA GIOVANE VENIVA AGGREDITA E L'EX FIDANZATO ARRESTATO - A NOVEMBRE DELL’ANNO SCORSO, A ERBA, AVEVA LANCIATO DELL’ACIDO ALLA STESSA RAGAZZA – L’AVVOCATO DI LEI: “SONO SENZA PAROLE. GLI AVEVANO DATO GLI ARRESTI DOMICILIARI SENZA ALCUN DISPOSITIVO, NON CAPISCO…”

Da ilfattoquotidiano.it

Aveva detto che l’avrebbe ammazzata e oggi ci è quasi riuscito, dopo aver già tentato con l’acido. Una ragazza di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena. L’aggressione è avvenuta nei pressi del supermercato di via Prealpi a Giussano (Monza), intorno alle 13.30 di oggi. La 24enne, al momento non in pericolo di vita, è riuscita a fare informazioni utili alle indagini.

I carabinieri hanno quindi rintracciato e bloccato a Stradella (Pavia), l’uomo, 26 anni, a cui la donna aveva dato appuntamento e con cui aveva avuto una relazione in passato. Per riuscire a raggiungerla, nonostante fosse ai domiciliari, ha approfittato di un permesso di uscita, violando però il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice. Said Cherrah di Broni (Pavia), con origini marocchine, era stato già denunciato per stalking.

Non era la prima volta che la donna veniva aggredita. L’aggressore, che le aveva anche distrutto l’auto, era agli arresti domiciliari per un procedimento in corso a Como. A novembre dell’anno scorso, a Erba, aveva lanciato contro dell’acido alla stessa ragazza ha approfittato di un permesso di uscita per incontrarla e aggredirla. In quel caso la giovane era stata ferita con acido muriatico sul volto.

Prima dell’episodio di Erba l’uomo era stato già denunciato tre volte e arrestato in flagranza di reato lo scorso 23 agosto per lo stesso reato perché aveva un divieto di avvicinamento. La relazione tra i due era terminata nel 2022, ma lui aveva continuato a tormentare la donna, danneggiando la sua auto e provocandole dei lividi. Nell’agosto scorso del 2023 aveva atteso l’ex fidanzata all’esterno della caserma dei carabinieri di Erba, dove lei si era recata per denunciarlo, e l’aveva minacciata con un cric, invitandola a uscire. Era stato arrestato, poi in sede di convalida si era detto pentito e aveva chiesto scusa. Il giudice lo aveva scarcerato disponendo tuttavia l’obbligo di dimora a Broni (Pavia) dove era residente, con il divieto di rivedere la donna.

Nella penultima aggressione, l’uomo aveva raggiunto la 23enne in via Pontida a Erba intorno alle 13.40 e le ha gettato addosso acido cloridrico. Alcuni passanti avevano assistito al fatto e avevano allertato i carabinieri. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. La vittima aveva riportato ustioni al volto e alcuni lividi. Nell’aggressione era stato ferito anche un passante di 47 anni, che era intervenuto a difesa della donna.

“Aveva detto ‘ti ammazzo e ti rovino con l’acido’, ci ha provato con l’acido e adesso si vede che è passato alla fase successiva. Il 9 gennaio è prevista la discussione finale del processo a Como, non ho ancora avuto modo di parlare con lei, sono senza parole” ha detto all’Ansa l’avvocato Daniela Danieli, del foro di Como, che rappresenta la 24enne. “La volta scorsa è stata fortunatissima, una signora le aveva buttato un secchio di acqua evitando che l’acido facesse danni eccessivi, oggi ha un problema a un occhio ma non danni permanenti alla vista – ha aggiunto – gli hanno dato gli arresti domiciliari senza alcun dispositivo, non capisco“.

