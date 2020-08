“AVEVA MANIFESTATO TROPPA CONFIDENZA VERSO LE PERSONE” – È STATO CATTURATO M57, L’ORSO DI 120 CHILI CHE HA AGGREDITO UN MILITARE 25ENNE CHE STAVA FACENDO UN GIRO VICINO AL LAGHETTO DI ANDALO – IL SINDACO DELLA CITTADINA TRENTINA: “PER FORTUNA NON È GRAVE. HA NUMEROSE FERITE SU BRACCIA, GAMBE E SCHIENA. È STATA UN'AGGRESSIONE IMMOTIVATA, ESSENDO UN MASCHIO NON AVEVA CUCCIOLI DA PROTEGGERE, E NON ERA STATO DISTURBATO. È UN ESEMPLARE CHE…”

Paolo Virtuani per il "Corriere della Sera"

Sabato sera un orso ha aggredito e ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. Si tratta probabilmente di M57, un esemplare di oltre 120 chili e circa due anni e mezzo di età. Il militare, 25 anni, stava facendo un giro al laghetto vicino al paese in attesa di prendere servizio per il turno notturno.

Da una siepe è improvvisamente spuntato l'orso che ha aggredito il militare buttandolo a terra e provocandogli varie ferite. Le sue grida e quelle della persona che lo accompagnava hanno fatto accorrere diversi soccorritori che hanno allontanato l'orso e prestato i primi aiuti. «Per fortuna non è grave», ha detto il sindaco di Andalo Alberto Perli. «È stato portato in ambulanza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ha numerose ferite su braccia, gambe e schiena, più che altro graffi estesi». Quindi ha aggiunto: «È stata un'aggressione immotivata, essendo un maschio non aveva cuccioli da proteggere, e non era stato disturbato.

È un esemplare che era monitorato». Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti ne ha disposto la cattura, che è stata effettuata verso le 5.30, mentre l'orso stava rovistando in alcuni cassonetti. Poi è stato trasportato nel recinto di Casteller, dal quale il mese scorso era fuggito per la seconda volta l'orso M49 che recentemente è riuscito a liberarsi anche del radiocollare.

«Siamo intervenuti subito», ha raccontato il sindaco. «Durante le operazioni per sedarlo e catturarlo da parte dei Forestali le strade sono state chiuse: abitanti e turisti non sono mai stati in pericolo». L'orso nei mesi scorsi aveva manifestato troppa confidenza verso le persone. Aveva seguito molto da vicino alcuni escursionisti nei boschi dell'altopiano della Paganella, aveva fatto incursione nei centri abitati e aveva più volte rovistato tra i rifiuti in cerca di cibo.

Gli orsi in Trentino stanno diventando troppi? «Troppi non saprei, di certo sono parecchi», dice il sindaco. «Ma l'allarme viene solo dagli esemplari problematici che si avvicinano troppo. Comunque, il fatto che M57 sia stato rimosso rapidamente è una garanzia del sistema messo a punto dalla Provincia».

