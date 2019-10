“AVEVO FRETTA DI ANDARE A CASA” - RISCHIA IL POSTO, OLTRE A UNA DENUNCIA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E PECULATO, L’AUTISTA CHE, A ROMA, HA CARICATO LO SCOOTER SU UN BUS - “NON HO RICEVUTO IL CAMBIO, ERO A FINE TURNO E MI HANNO ORDINATO DI RIPORTARE IL BUS AL DEPOSITO IN VIA DELLA MAGLIANELLA. AVEVO FRETTA. CHI MI AVREBBE RIPORTATO A MONTEVERDE A RIPRENDERE LA MOTO?”

Rinaldo Frignani per il “Corriere della sera”

ROMA - SCOOTER PARCHEGGIATO NEL BUS

Rischia il posto, oltre a una denuncia per interruzione di pubblico servizio e peculato. Prima però l' azienda per la quale lavora - la Roma Tpl - lo ha sospeso in via cautelativa e potrebbe anche ridurgli lo stipendio. «Ma io non ho ricevuto il cambio, ero a fine turno e non certo per colpa mia, mi hanno ordinato di riportare il bus al deposito in via della Maglianella. Avevo fretta, però, e soprattutto: chi mi avrebbe riportato a Monteverde a riprendere la moto?».

È questa la giustificazione dell' autista del 982, ora finito sotto inchiesta. Le foto del suo scooterone Honda Silver Wing 400 caricato a bordo del bus al capolinea in viale dei Quattro Venti, con le porte automatiche aperte, ha fatto il giro del web e indignato. L' ultima testimonianza dello sfacelo del trasporto pubblico romano.

«Non è vero che ho fatto scendere i passeggeri, ho solo detto loro che la vettura non sarebbe partita e che ne avrebbero mandata un' altra, visto che il collega che avrebbe dovuto darmi il cambio ha comunicato che era malato solo all' ultimo momento», dice ancora il conducente.

Per i colleghi l' autista-motociclista ha commesso «una leggerezza», che peraltro non sarebbe la prima a Roma, dal momento che la Rete è piena di foto di moto e scooter caricati sui bus dagli autisti. Situazioni ormai abituali, tanto che a Monteverde nessuno fra i passeggeri arrabbiati, nemmeno l' autrice di quegli scatti, ha ritenuto di dover telefonare a polizia e carabinieri per denunciare l' assurdità della situazione, limitandosi invece a inviarli all' Alleanza popolare ecologista che ha poi reso nota la vicenda. E ora il Campidoglio, con l' assessorato ai Trasporti, sollecita la Tpl a effettuare «verifiche urgenti» sull' episodio e «adottare immediati provvedimenti».

