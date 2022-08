29 ago 2022 17:20

“AVEVO PROPRIO BISOGNO DI LAVORARE” – JOHNNY DEPP NON SI SCOMODA NEMMENO AD ALZARSI DAL DIVANO E FA LA SUA APPARIZIONE VIRTUALE SUL PALCO DEGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS IN VERSIONE “UOMO DELLA LUNA” – IL SUO VISO PROIETTATO SULLA VISIERA HA FLUTTUATO SUL PALCO E NON SI È LASCIATO SCAPPARE L’OCCASIONE DI ESSERE LEGGEREMENTE POLEMICO CON HOLLYWOOD, CHE PRIMA LO HA TRASFORMATO IN UN MOSTRO CONDANNANDOLO ALL’OBLIO SALVO RIABILITARLO QUANDO È ARRIVATA L'ASSOLUZIONE: “SONO DISPONIBILE PER COMPLEANNI, BAR MITZVAH E…” - VIDEO