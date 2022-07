“LA BAMBINA ERA IN SALUTE, LA VEDEVO IN VIDEOCHIAMATA. POI È CAMBIATO L’ATTEGGIAMENTO DI MIA FIGLIA - PARLA LA NONNA DELLA PICCOLA DIANA PIFFERI, LA BIMBA DI 18 MESI LASCIATA MORIRE DI STENTI DALLA MADRE - "MIA FIGLIA AVEVA SEMPRE PREMURA, DICEVA CHE DIANA STAVA DORMENDO QUANDO CHIEDEVO DI VEDERLA. PROBABILMENTE ERA PRESA SOLO DALL'UOMO CHE FREQUENTAVA...” - AI FUNERALI NELLA CHIESA DI SAN GIULIANO MILANESE ERA PRESENTE ANCHE IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA

1. BIMBA MORTA: PALLONCINI E STRISCIONE AI FUNERALI DI DIANA

funerali di diana pifferi

(ANSA) - Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, dove sono in corso i funerali di Diana Pifferi, la bimba morta di stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola per sei giorni. Un lungo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca al suo ingresso nella chiesa piena.

Alcune mamme del quartiere Ponte Lambro, alla periferia di Milano, dove abitava la bambina, accompagnano la lenta marcia che percorre il carro funebre, come in un breve corteo. Tra le mani tengono uno striscione in rosa: 'Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Resterò per sempre bambina, piccola Diana'. Ad incorniciarlo, c'è la foto con cui le cronache l'hanno conosciuta: abitino da principessa, un grande fiocco rosa in testa, attorno a lei un tappeto di palloncini.

funerali di diana pifferi la nonna

'Insieme a te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore' dicono le magliette che indossano le donne. Sull'auto, con il feretro, ci sono la nonna e la zia di Diana, che la salutano tra strazianti singhiozzi prima di entrare.

Seduti ai primi banchi, in fascia tricolore, siedono i sindaci di Milano, di San Giuliano e San Donato Milanese. In chiesa ci sono molte famiglie con bambini nei propri passeggini, tutti visibilmente commossi.

beppe sala e la nonna di diana pifferi al funerale della bambina

2. BIMBA MORTA: NONNA, NOI NON TI ABBIAMO MAI ABBANDONATO

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "Diana, noi non ti abbiamo mai abbandonato. E' tua madre che è una pazza". Lo ha detto Maria, la nonna materna della piccola Diana Pifferi all'uscita dalla chiesa, al termine delle esequie religiose, piangendo sulla piccola bara bianca deposta nell'auto funebre.

3. DIANA PIFFERI, LA NONNA: «STAVA BENE, LA VEDEVO IN VIDEOCHIAMATA”

Da www.corriere.it

«La bambina era in salute, cresceva bene». È la testimonianza della nonna della piccola Diana Pifferi, la signora Maria, al termine del funerale che si è svolto venerdì pomeriggio a San Giuliano Milanese. Il dolore, le parole rotte dal pianto, l’incredulità, soprattutto la rabbia verso sua figlia Alessia, che ora si trova nel carcere di San Vittore.

Si è data una spiegazione?

«No. Non ci sono parole».

Diana stava bene?

funerali di diana pifferi 2

«La vedevo due volte al giorno, in videochiamata, qualche volta mi sorprendeva camminando, i suoi primi passi, cominciava a staccarsi dal divano. Certo che mi sembrava in buona salute. Parlava. Diceva mamma, nonna, pappa. Così fino a quindici giorni fa».

Poi cosa è cambiato?

«È cambiato l’atteggiamento di mia figlia. Alessia aveva sempre premura, diceva che Diana stava dormendo quando chiedevo di vederla. Non sapevo cosa stesse organizzando. Probabilmente era presa solo dall’uomo che frequentava».

Alessia l’ha mai chiamata durante il soggiorno nella Bergamasca?

funerali di diana pifferi 5

«No, quando era via non chiamava quasi mai, ma io credevo avesse sempre la bimba con sé».

Abbiamo sentito che ha tentato di contattarla dal carcere...

«Sì, ha provato a chiamarmi qualche giorno fa... le ho anche risposto male. Sono disgustata. Ad oggi non ne vogliamo sapere di lei».

