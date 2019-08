“I BAMBINI SI NUTRONO DI QUESTE PORCHERIE” – ROBERTO SAVIANO SCARICATO ANCHE DA NICOLA GRATTERI, CHE LA MAFIA LA COMBATTE SUL CAMPO: “QUALCHE GRANDE PERSONAGGIO CHE SI DEFINISCE INTELLETTUALE DICE CHE VOGLIAMO CENSURARE LA CULTURA, MA IO SONO PREOCCUPATO” – “SE SO CHE SCRIVENDO UN ROMANZO O UNA SCENEGGIATURA POSSO NUOCERE AL COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI NON LO FACCIO ALTRIMENTI SONO UN INGORDO”. CHISSÀ A CHI SI RIFERIVA?

Da www.liberoquotidiano.it

ROBERTO SAVIANO nicola gratteri

Roberto Saviano ha fatto infuriare pure chi la mafia la combatte sul campo. Nicola Gratteri, procuratore capo della Dda di Catanzaro se la prende contro mister Gomorra e la serie che ha ispirato e a cui ha preso parte per la realizzazione: "Qualche grande personaggio che si definisce intellettuale dice che vogliamo censurare la cultura. Io invece sono preoccupato perché i bambini si nutrono di queste porcherie".

scampia scritte contro gomorra

Il saggista ci va giù ancora più pesante: "Oltre a fare il magistrato, io sono seguito da migliaia di persone per le quali sono un modello ciò significa che devo stare attento a quello che dico e a quello che faccio. Se so che scrivendo un romanzo, una sceneggiatura o qualsiasi altra cosa posso nuocere al comportamento dei ragazzi quel prodotto non lo faccio altrimenti sono uno spregiudicato o un ingordo che voglio solo guadagnare soldi". Il rimando a Saviano, anche se il suo nome non viene mai pronunciato, sembra chiaro.

