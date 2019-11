“DA BAMBINO SONO STATO ABUSATO SESSUALMENTE” – DOPO UN LUNGO SILENZIO IN RETE IL LAPO ELKANN È TORNATO SUI SOCIAL, CON UN VIDEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA SU TWITTER IN CUI RACCONTA PARTICOLARI INTIMI DELLA SUA INFANZIA: “DA BAMBINO HO SOFFERTO SIA DI DISLESSIA E SINDROME DI IPERATTIVITÀ. MA VOGLIO PARLARE DEI…”

Oggi #20novembre è una giornata IMPORTANTE. E’ la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza #WorldChildrensDay pic.twitter.com/7dYdTdgbUX — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 20, 2019

lapo elkann su twitter 2

(ANSA) - Dopo un lungo silenzio in rete - due anni fa aveva chiuso il suo Instagram personale - Lapo Elkann torna sui social. Per fare sentire la propria voce ha scelto Twitter nella Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Come si intuisce dal profilo e dal primo messaggio in forma di video, Lapo Elkann con il canale mira a raccontarsi come persona e non come personaggio raccontando le iniziative benefiche a cui si sta dedicando.

lapo elkann su twitter 3

Proprio nelle scorse settimane, Lapo ha, infatti, presentato a Palermo il protocollo di intesa tra la Fondazione Laps, che ha fondato e presiede, con la Croce Rossa comitato regionale siciliano. Questo il testo del video che segna il ritorno di Lapo: "Oggi, il 20 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Come ho avuto modo più volte di raccontare pubblicamente da bambino ho sofferto sia di dislessia sia di sindrome di iperattività e sono anche stato abusato sessualmente, ma non è un giorno in cui voglio parlare né di me né di quello che è successo a me.

lapo elkann a bali

Voglio parlare dei bambini, dell'infanzia e di questi giovani. E vorrei parlare di Laps Libera Accademia per progetti sperimentali. Laps si occupa proprio di questo. Lavora sulla dislessia, lavora sull'iperattività, lavora sui problemi legati alla dislessia, sui problemi legati all'iperattività, su problemi legati agli abusi e si occupa proprio di riportare, di ridare e di ridonare il sorriso e la felicità a bambini e ad adolescenti che non hanno le stesse possibilità e opportunità e privilegi che ho avuto io nella mia vita".

