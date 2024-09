“IN BANCA IL CASSIERE CI PROVÒ CON ME. AVRÀ PENSATO: ‘QUESTA STA CON SIFFREDI, CI STARÀ CON TUTTI’” – ROSA CARACCIOLO (AL SECOLO RÓSZA TASSI) RACCONTA COM’È LA VITA ACCANTO AL MARITO ROCCO: "ALL’INIZIO NON ERA FACILE FARE L’AMORE CON LUI. ERA ABITUATO A GIRARE DUE O TRE SCENE AL GIORNO. IL SESSO PER LUI ERA MECCANICO, FATTO PER LE TELECAMERE. L’HO DOVUTO RIEDUCARE" – IL RACCONTO DI QUANDO I FIGLI SCOPRIRONO IL LAVORO DEI GENITORI GUARDANDO IL DVD DI “THARZAN”, PENSANDO CHE FOSSE UN CARTONE. INVECE, ERA IL FILM HARD DI ARISTIDE MASSACESI...

Estratto dell’articolo di Rosanna Scardi per il “Corriere della Sera – Edizione Bergamo”

«A me non è mai interessato il lavoro di Rocco, guardo la persona, i valori, la simpatia». A parlare è Rózsa Tassi, la signora Siffredi, che affianca il marito al Bergamo Sex (oggi è l’ultimo giorno, apertura dalle 15.30 alle 3 di notte, ingresso 25 euro).

Rózsa, perché il nome d’arte Rosa Caracciolo?

«Lo ha scelto Rocco per ricordare Franco Caracciolo, uno dei suoi più cari amici, morto per le complicazioni dell’Aids nel 1992. Aveva origini nobili e divenne popolare alla fine degli anni ’80 grazie alla partecipazione alla trasmissione “Indietro tutta!” di Renzo Arbore, tra le Ragazze Coccodè».

Lei e Rocco come vi siete conosciuti?

«Nel 1993 ero a Cannes per fare da testimonial a una linea telefonica erotica durante gli Hot d’or, che è un premio europeo per il cinema porno. Lui vide una mia foto e si innamorò».

Non essendo disponibile la sua partner per «Il guardaspalle», versione hard di «Guardia del corpo», di cui Siffredi era regista e attore, le propose di sostituirla. Per quattro anni lo ha affiancato. Perché ha smesso?

«Avevo provato per capire se poteva essere la mia strada, ma non lo era».

Un mese dopo che eravate insieme Rocco si fermò davanti a una gioielleria e la trascinò dentro a comprare l’anello. È romantico?

«Qualche volta. Di recente, è stato invitato a una serata a Roma. Io ne ho approfittato per uscire con le amiche. Quando sono tornata in albergo, la camera era tappezzata di post it con frasi d’amore». […]

Il pregiudizio, però, l’ha vissuto.

«Un giorno, a Roma, andai in banca e il cassiere ci provò con me. Avrà pensato: “Questa sta con Siffredi, ci starà con tutti”. Sono stata male».

Da piccoli i figli scoprirono il vostro lavoro, guardando il dvd di «Tharzan», pensando che fosse un cartone. Invece, era il film hard di Aristide Massacesi. Poco dopo avete affrontato una forte crisi.

«Gli alti e bassi quando si sta insieme da tanti anni capitano. Rocco era entrato in una profonda crisi perché i figli stavano crescendo. Aveva paura che non accettassero il suo lavoro. Gli dissi: “Loro capiscono”. La famiglia si rompe quando non c’è armonia e noi l’abbiamo sempre mantenuta».

Mi faccia un esempio.

«All’inizio non era facile fare l’amore con lui. Era abituato a girare due o tre scene al giorno. Il sesso per lui era meccanico, fatto per le telecamere. Quando tuo marito è il più grande pornoattore del mondo e tutto quello che fa a letto è sbagliato, non è facile farglielo capire. Tanto più che io avevo solo 21 anni, lui 29. Ho dovuto educarlo».

Non è davvero gelosa?

«No, perché come dicevo, ho sperimentato il set e so che è lavoro. Un corpo è un corpo. L’anima è un’altra cosa. Semmai il geloso è lui. Capita che abbia degli incubi in cui immagina che io lo tradisca e non mi parli per giorni». […]

