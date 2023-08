Traduzione dell’articolo di Kamal Sultan per www.dailymail.co.uk

Tucker Carlson ha affermato che Barack Obama fumava crack e faceva sesso con uomini - ma i media non hanno mai riportato la notizia prima delle elezioni presidenziali del 2008.

L'ex conduttore di Fox News ha ripetuto le accuse di Larry Sinclair, presunto amante dell’ex presidente, secondo cui Obama, nel 1999, avrebbe comprato e fumato cocaina prima di fare sesso con lui. L'accusa, emersa quando l'allora senatore si stava preparando per le elezioni presidenziali, fu condannata a gran voce come un colpo basso, un insulto.

Ma Carlson ha affermato mercoledì che era "davvero chiaro" che Obama avesse una relazione gay. Ha affermato che i media non hanno pubblicato la storia perché il team della campagna di Obama aveva minacciato di rifiutare ai giornalisti l'accesso al candidato democratico. Carlson, 54 anni, intervenendo al popolare Adam Carolla Show, ha detto: "Nel 2008, è diventato davvero chiaro che Barack Obama aveva fatto sesso con uomini e fumato crack". Il DailyMail.com ha contattato i rappresentanti di Obama per un commento.

Un ragazzo si è fatto avanti, Larry Sinclair, e ha detto: "Firmerò un affidavit" e lo ha fatto, "Farò la macchina della verità" e lo ha fatto", ha aggiunto. Ho fumato crack con Barack Obama e ho fatto sesso con lui", questo era ovviamente vero". Carlson si riferiva alle affermazioni fatte da Sinclair (poi condannato) al National Press Club nel 2008, durante la campagna presidenziale di Barack era in corsa per la presidenza.

Nessuno l'ha denunciato, non perché fossero schizzinosi riguardo al sesso o alle droghe, ma perché la campagna di Obama ha detto che chiunque ne parlasse non avrebbe avuto accesso al futuro presidente", ha affermato Carlson. “Quindi non ne hanno parlato". “La quantità di bugie dei media a riguardo è stata incredibile. Succede sempre, sia a livello governativo che a livello nazionale".

Sinclair, che è stato in prigione per falsificazione, frode e furto, ha affermato che Obama, all'epoca senatore, ha comprato e fumato cocaina prima di fare sesso con lui. a anche affermato che l'ex presidente aveva un altro amante maschio e che sarebbe stato in qualche modo collegato alla sua morte. Queste affermazioni sono state riportate nel libro, autopubblicato da Sinclair nel 2009, "Barack Obama & Larry Sinclair: Cocaina, sesso, bugie e omicidio?". Sinclair, che è stato in prigione in Arizona, Florida e Colorado, si è candidato a diventare sindaco della città di Cocoa in Florida nel 2018.

Durante la sua fallimentare campagna elettorale ha difeso nuovamente le sue affermazioni e ha detto: "Non ho bisogno di dire altro. Il mio libro parla da solo e non faccio marcia indietro su nulla di ciò che ho detto in quella conferenza stampa".

All'epoca, Sinclair fu liquidato dai media come un uomo con un'ampia fedina penale "specializzato in crimini che implicano l'inganno". Ma Carlson ha insistito sulla veridicità delle accuse. Ha detto: "La faccenda di Larry Sinclair è sicuramente accaduta. "Ne ho parlato con Larry Sinclair. È sicuramente successo.

Larry Sinclair è entrato e uscito di prigione 40 anni fa, ha la fedina penale sporca per definizione, è povero, ha una vita disordinata e gli manca un dente. Penso che abbia un passato di inganni, ma questa storia, se la si ascolta nei dettagli, è chiaramente vera".

E ha aggiunto: "Non cambierà il mondo il fatto che a Barack Obama piacciano i ragazzi, credo che questo fosse risaputo".

Carlson ha anche citato la lettera che Obama inviò alla sua ex fidanzata nel 1982, in cui descriveva dettagliatamente le sue fantasie sessuali gay. “Barack Obama l'ha detto lui stesso in una lettera alla sua ragazza. Sono affari di Barack Obama. Non lo sto attaccando perché gli piacciono i maschi", ha detto l'ex conduttore di Fox News.

Obama, all'epoca 21enne, nel novembre 1982 scrisse ad Alex McNear, con la quale aveva avuto una relazione durante il periodo in cui frequentava l'Occidental College di Los Angeles. Confessò che "amava fare l'amore con gli uomini tutti i giorni, ma nell'immaginazione". Obama ha descritto l'omosessualità come un modo per distaccarsi dal presente e potenzialmente eludere le ricorrenti teatralità dell'esistenza terrena.

Ha ammesso di avere un rapporto intellettuale quotidiano con gli uomini, ma sostiene che si tratta di un'attività che si svolge esclusivamente nell'ambito dell'immaginazione.

La lettera, risalente a oltre 40 anni fa, era indirizzata a un'ex fidanzata ed è riemersa grazie all'ampia intervista condotta dal biografo David Garrow. Obama ha esplorato il concetto di mentalità androgina, esprimendo il desiderio di una prospettiva che comprenda le persone nella loro interezza, piuttosto che segregarle in categorie di genere.

La mia mente è in gran parte androgina e spero di renderla ancora più tale fino a quando non riuscirò a pensare in termini di persone, non di donne in contrapposizione a uomini", ha detto. Nonostante queste confessioni, Obama ha ammesso nella lettera di aver accettato la sua identità di uomo e di scegliere di vivere in base ad essa. “Ma, tornando al corpo, vedo che sono stato fatto uomo e, fisicamente, nella vita, scelgo di accettare questa eventualità", ha aggiunto. Obama è sposato con la moglie Michelle dal 1992, e con lei ha avuto due figlie: Malia, 25 anni, e Sasha, 22 anni.

In passato il primo presidente afroamericano della storia Usa si è anche espresso contro il matrimonio omosessuale. Nel 2004, Obama disse: "Non credo che il matrimonio sia un diritto civile" e ha detto di ritenere che l'omosessualità "non sia una scelta". Ha cambiato opinione quando era alla Casa Bianca, da dove ha contribuito a celebrare la legalizzazione federale del matrimonio omosessuale nel 2015.

Carlson ha anche attaccato l'amministrazione Biden al The Adam Carolla Show e ha detto che farebbero di tutto per vincere le elezioni, anche entrare in guerra con la Russia. “ Andranno in guerra con la Russia, ecco cosa faranno", ha affermato Carlson. “Ci sarà una guerra calda tra Stati Uniti e Russia nel prossimo anno. È una questione politica, devono dichiarare un assetto di guerra per assumere poteri bellici, per vincere".

