Ci sono diversi testimoni "inutili", che non possono riferire sulle serate hard di Arcore, tra cui la conduttrice tv Barbara D'Urso e il critico d'arte Vittorio Sgarbi, tra le persone indicate nella lista della difesa di Silvio Berlusconi per il processo sul caso Ruby ter, che vede l'ex premier imputato assieme ad altri 28, tra cui molte 'olgettine'. Lo ha sostenuto in aula a Milano il pm Luca Gaglio che, con a fianco l'aggiunto Tiziana Siciliano, ha chiesto ai giudici di tagliare la lunga lista testi presentata dall'avvocato Federico Cecconi e composta da un'ottantina di nomi.

Il pm, infatti, ha ricordato che D'Urso, ad esempio, venne ascoltata nel 2012 nel processo Ruby, ma la sua testimonianza fu "imbarazzante perché lei non conosceva nemmeno queste ragazze", non aveva partecipato "agli eventi di Arcore" al centro dell'inchiesta. Per il pm, poi, "non si capisce la richiesta di ammettere Sgarbi come teste", perché la difesa "parla genericamente di sue interviste senza spiegare quali". I giudici decideranno sui testi e sull'ammissione prove il 25 luglio.

A chiamare in causa la conduttrice tv era stata la stessa Ruby, che aveva raccontato agli inquirenti di averla vista ad Arcore ma i riscontri investigativi, oltre che la stessa D'Urso, avevano escluso che la conduttrice avesse effettivamente partecipato alla serate. Quanto a Sgarbi, è stato l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Berlusconi, a chiedere nella scorsa udienza ai giudici della settima sezione penale di convocarlo in aula in relazione alle "plurime interviste" da lui concesse a proposito delle serate ad Arcore per confutare le dichiarazioni di due testimoni dell'accusa, Chiara Danese e Ambra Battilana. Sgarbi ha sempre sostenuto l'innocenza di Berlusconi definendo il 'bunga - bunga' "tutta fantasia" a differenze delle due ex parti civili che hanno delineato un contesto di prostituzione di cui l'ex premier sarebbe stato consapevole e artefice. Il pm Gaglio ha sostenuto oggi che "non si capisce perché viene richiesta l'intervista a Sgarbi senza che la difesa abbia indicato a quali interviste si riferisce e al loro contenuto".

Secondo la Procura, Berlusconi avrebbe versato dieci milioni di euro, di cui sette solo a Ruby, per 'comprarè il silenzio degli ospiti a Villa San Martino, tra cui le 'olgettine'. Si torna in aula il 15 luglio quando i giudici, presieduti da Marco Tremolada, scioglieranno la riserva sulle richieste di prove formulate dalle parti.

