“BARBIE DI PLASTICA”, “TRUFFATRICE”, “PSEUDOCRIMINOLOGA” – ROBERTA BRUZZONE HA DENUNCIATO L'AVVOCATO MARIA ANTONIETTA LABIANCA, SUA EX AMICA, CHE DA TEMPO SUI SOCIAL LA INONDA DI INSULTI: L'ACREDINE SAREBBE NATA PER MOTIVI DI LAVORO E NON SI SAREBBE PLACATA NEMMENO DOPO LA PRIMA DENUNCIA - L’AVVOCATO, INDAGATA PER STALKING, RISCHIA DI…

Michela Allegri per “Il Messaggero”

roberta bruzzoni sexy su facebook

Insulti e offese via social, soprattutto sulle pagine Facebook di contatti in comune: «Barbie di plastica», «truffatrice», «pseudocriminologa». La vittima è Roberta Bruzzone, criminologa, nota al pubblico televisivo per le partecipazioni a programmi giornalistici di approfondimento.

Maria Antonietta Labianca

Quando insulti e insinuazioni hanno iniziato ad accumularsi, rischiando di danneggiare la sua reputazione lavorativa, la professionista ha deciso di sporgere denuncia, decisa a trascinare sul banco degli imputati una sua ex amica: l'avvocato Maria Antonietta Labianca, che è stata indagata con l'accusa di stalking. Il pubblico ministero Antonio Verdi, titolare del fascicolo, ha chiuso le indagini e ha interrogato la penalista, che ha respinto le contestazioni. Ora, il prossimo passo della Procura potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio.

roberta bruzzone 2

Secondo il magistrato, il fatto di avere utilizzato termini offensivi ripetutamente, in pagine consultabili anche da amici e clienti della Bruzzone, è un reato: avrebbe provocato nella vittima uno stato di ansia e timore. Tanto che la Procura ha chiesto e ottenuto l'oscuramento del sito, ma la società non si è ancora conformata all'ordine del giudice. La richiesta verrà sollecitata nei prossimi giorni dagli inquirenti e, in caso dell'ennesima mancata risposta, l'unica strada darebbe quella di valutare una possibile violazione penale a carico dell'azienda di Menlo Park.

I PROCESSI L'acredine nei confronti della Bruzzone sarebbe nata per motivi di lavoro. E non si sarebbe placata nemmeno dopo la prima denuncia. Nell'ufficio del magistrato è arrivata una seconda segnalazione, presentata sempre dalla criminologa: la Bruzzone sostiene che la Labianca abbia sistematicamente assunto la difesa di persone da lei denunciate, o coinvolte in procedimenti nei quali lei era stata ingaggiata dalla controparte. In almeno un'occasione, in aula, durante la sua testimonianza, l'avvocato ne avrebbe approfittato per porre domande personali. Su questi fatti il magistrato sta facendo accertamenti.

roberta bruzzone 1spe 0778 672 458 resize bruzzone 1.aspx bruzzone roberta bruzzone 15spe304 900x513 roberta bruzzone e massimo marino roberta bruzzone sposa roberta bruzzone spe 0779 672 458 resize ROBERTA BRUZZONE