“BARBONE DI MERDA, LO PORTO IN TRIBUNALE” – WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE SCATENATE DOPO L’USCITA DELLA SERIE SU NETFLIX SE LA PRENDONO CON CHI HA TESTIMONIATO CONTRO DI LORO: “CI SONO STATI MOMENTI MI SONO SENTITA QUASI MALE, SOPRATTUTTO PER LE TESTIMONIANZE FASULLE. L'AVVOCATO DELLA PARTE CIVILE SOSTIENE CHE IL MIO LEGALE MI HA INVITATO A PIANGERE DAVANTI AL GIUDICE. E POI LA GENTE INCAPPUCCIATA. MICA SIAMO IN UN FILM DI CAMORRA…” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

wanna firstlook 0001 2 2

"Oggi non venderei più sale e amuleti". Stefania Nobile, che da poco ha visto realizzare la serie tv sulla loro storia, vuole dire la sua. Nota per le truffe tramite televendite, Stefania dà la loro versione dei fatti: la sua e quella della madre Wanna Marchi. Alle due i quattro appuntamenti su Netflix sono piaciuti, anche se non mancano alcuni rimproveri: "In certi momenti mi sono sentita quasi male, soprattutto per le testimonianze fasulle. A un certo punto - spiega la Marchi al Fatto Quotidiano - l'avvocato della parte civile sostiene che il mio legale mi ha invitato a piangere davanti al giudice; barbone di me**a! Lo porto in tribunale".

wanna serie netflix 1

Ma sono altri gli aspetti della serie tv che a mamma e figlia non vanno giù. Tra questi "la gente che parla incappucciata". Alcuni testimoni hanno preferito rimanere anonimi. Una scelta criticata da Stefania che accusa: "Non siamo mica in un film di camorra; mica c'è qualcuno che minaccia o spara". E sempre Stefania imputa a Striscia la Notizia tutte le colpe. A suoi dire il tg satirico di Canale 5 aveva denunciato la vicenda, "spinto dal marchese (il marchese Attilio Capra De Carrè). L'obiettivo principale era colpire noi per poi sconfiggere le tv commerciali".

wanna marchi e stefania nobile

Eppure dalle truffe televisive Wanna e Stefania si sono arricchite: tante le proprietà di cui disponevano, così come cospicua la somma di denaro che ogni mese portavano a casa. Poi però è arrivata la galera. Un periodo che entrambe definiscono terrificante e dopo il quale amici, e non, hanno loro voltato le spalle. "Non è giusto pagare per sempre: sopra la nostra testa c'è un 'fine pena mai'", si sfogano per poi giustificarsi: "Come li definite quelli che acquistano i biglietti delle lotterie istantanee? - chiede Stefania alquanto irritata -. Rispondo io: cog***ni. Ed è un continuo non solo sulle lotterie, pure nelle bollette. Co***ni e basta". Un aggettivo che nella serie è rivolto anche ai loro "clienti", tanto che Wanna non si fa problemi a dire che "i cog*** vanno inc***".

WANNA MARCHI 4 wanna marchi serie netflix 2 wanna marchi e stefania nobile 8 wanna marchi e stefania nobile 7 wanna marchi e stefania nobile in tv wanna marchi e stefania nobile 9 wanna marchi stefania nobile wanna marchi e stefania nobile 4 wanna marchi e stefania nobile 1 wanna marchi 3 wanna marchi e stefania nobile 10 wanna marchi 2 wanna marchi e stefania nobile 11 wanna marchi e stefania nobile 5 wanna marchi e stefania nobile 3 wanna marchi e stefania nobile 12 wanna marchi e stefania nobile 3 wanna marchi e stefania nobile 2 wanna marchi e stefania nobile 6 wanna marchi serie netflix wanna serie netflix wanna marchi serie netflix 3 WANNA MARCHI 5

WANNA MARCHI STEFANIA NOBILE WANNA MARCHI MAGO DO NASCIMENTO